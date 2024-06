En direct

19:47 - Quel score pour le Nouveau Front populaire à la fin de ces élections législatives ? L'autre question qui accompagne ces législatives 2024 est celle du poids de la gauche après la création du Front populaire. La liste portée par Raphaël Glucksmann avait cumulé 7,41% à Assevent le 9 juin. Mais le niveau de la gauche est évidemment dépendant cette fois aussi des électeurs de la liste insoumise de Manon Aubry, celle de l'EELV Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine le 9 juin. Soit une somme tournant autour des 16% sur place. Au cours du premier tour des élections des députés il y a deux ans, à Assevent, le binôme Nupes avait par ailleurs accumulé 10% des votes dans la commune. Une percée à comparer enfin avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (18,49% pour Jean-Luc Mélenchon, 1,17% pour Yannick Jadot, 2,98% pour Fabien Roussel et 1,17% pour Anne Hidalgo).

18:42 - Le RN a solidement gagné du terrain à Assevent en 5 ans Que conclure de l'ensemble de ces scores ? La progression du RN, qui se monte déjà à 15 points à Assevent entre sa part de voix des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement semble en effet être monté plus vite au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection rapide, on peut donc imaginer que le RN sera à près de 39% ou plus dans la localité ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Assevent a pris fait et cause pour Jordan Bardella le 9 juin L'équilibre de la présidentielle et des législatives remonte à deux ans déjà, une éternité en politique. C'est en effet la liste RN poussée par Jordan Bardella qui s'affichait en tête des élections européennes il y a trois semaines à Assevent, avec 58,09% des électeurs devant la liste emmenée par Valérie Hayer avec 9,68%, suivie par Raphaël Glucksmann avec 7,41%.

14:32 - 41,87% pour Marine Le Pen au premier tour de la dernière présidentielle à Assevent L'inclinaison des habitants d'une ville se reflète sans doute le plus visiblement dans le choix fait lors de l'élection du locataire de l'Elysée. Marine Le Pen a particulièrement marqué les esprits à Assevent au cours de la dernière élection présidentielle 2022 avec un nombre de votes correspondant à 41,87% des électeurs dès le 1er round. Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon étaient distancés à 21,47% et 18,49% des voix. Éric Zemmour ne récoltait qu'une médaille en chocolat avec seulement 5,31% des suffrages. En finale de l'élection, c'est aussi Marine Le Pen qui avait le plus convaincu avec 61,21%, devant Emmanuel Macron à 38,79%.

12:32 - Benjamin Saint-Huile (Divers gauche) en pôle position lors des dernières législatives à Assevent A l'échelle locale comme au niveau national, le résultat du Rassemblement national lors des législatives2024 sera très instructif. Il y a deux ans, lors des législatives à Assevent, le RN se plaçait à la seconde position sur le podium, 31,02% des habitants passés par le bureau de vote étant convaincus par son binôme, contre 34,07% pour Benjamin Saint-Huile (Divers gauche) au premier tour. Au deuxième, il avait encore échoué dans la localité, laissant de nouveau le premier rang au binôme Divers gauche (54,83%). Benjamin Saint-Huile conservait donc son avance sur place.

11:02 - Tendances démographiques et électorales à Assevent : ce qu'il faut savoir À Assevent, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent influencer les législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 17,33% et une densité de population de 988 hab par km², le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (80,43%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 606 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (19,23%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (3,73%) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Assevent mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 30,9% des habitants sans diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

09:32 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Assevent L'un des critères clés du scrutin législatif 2024 sera indéniablement le taux d'abstention à Assevent (59600). Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 représentait 51,67% au premier tour et seulement 51,67% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle représentait 18,43% à 12 h et seulement 39,42% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 22,89% des électeurs de la commune. L'abstention était de 24,22% au deuxième tour.