Résultat des législatives à Bavay - Election 2022 (59570) [PUBLIE]

12/06/22 23:08

9 candidats sont en lice dans la seule circonscription de Bavay ce 12 juin, pour le premier round des législatives 2022. Un nombre de postulants au niveau des autres circonscriptions. Et les 2285 citoyens de la ville auront jusqu'à 19 heures pour se rendre dans le bureau de vote et faire leur choix pour ce 1er tour de piste.

Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections législatives, le rendez-vous électoral de juin 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà scrutée au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 h. L'analyse des résultats des derniers scrutins est l'occasion de comprendre davantage le vote des citoyens de cette ville. Cinq années plus tôt, à l'occasion des élections législatives, le pourcentage d'abstention avait atteint 53,45% au premier tour des votants de Bavay. Le taux d'abstention était de 49,98% pour le second tour.

Les indications nationales des derniers jours se répercuteront sans doute à Bavay. Mais on ne pourra faire abstraction des particularités locales. Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à descendre à un petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), devant un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. Avec 38,38% des votes exprimés, au premier tour à Bavay cette fois, Marine Le Pen avait atteint la tête du vote à la dernière présidentielle. Emmanuel Macron arrivait deuxième à 25,3%, surclassant Jean-Luc Mélenchon à 13,83% et Éric Zemmour à 8,54%.

Dans l'unique bureau de vote de Bavay, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon au 1er tour de la présidentielle seront probablement déterminantes ce dimanche pour les élections législatives 2022. L'Insoumis avait enregistré 13,83% des suffrages lors de la présidentielle sur place. Les transferts des suffrages du PS et d'EELV sont aussi à observer ce 12 juin dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 1,74% et 1% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre une réserve de voix de 2,74% à gauche de l'échiquier (et donc 16,57% en comptant le vote Mélenchon).

Lors de l'élection présidentielle de 2022, Marine Le Pen avait amassé 38,38% des votes au premier tour à Bavay, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui fut ministre de l'Economie de Hollande et le député actuel des Bouches-du-Rhône avaient obtenu 25,30% et 13,83% des votes. Le choix des citoyens de Bavay était resté inchangé au second tour en faveur de Marine Le Pen (55,51% des votes). Emmanuel Macron avait dû se contenter de 44,49% des votes. En première place du premier tour de l'élection présidentielle dans cette commune, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de rafler un fauteuil à l'hémicycle dans cette circonscription ? Quel candidat les électeurs demeurant à Bavay fixeront-ils en pole position des résultats des élections législatives à l'occasion du premier tour de l'élection (12 juin 2022) ?