Résultat de la législative à Boussois : 2e tour en direct

19/06/22 17:28

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 de Boussois sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député de Boussois. En direct 17:28 - Quelle issue pour le deuxième tour des législatives à Boussois ? La candidature Rassemblement National a enregistré 35,95% des suffrages à l'occasion du 1er round de la législative dimanche 12 juin. La candidature Divers gauche recueille 31,68% des voix. La candidature Nouvelle union populaire écologique et sociale glane 12,37% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp de la majorité présidentielle devrait obtenir entre 265 et 300 députés au terme des élections législatives. Le camp mené par Jean-Luc Mélenchon pourrait accaparer entre 180 et 210 sièges. Les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés. 13:30 - L'abstention peut-elle battre un nouveau record à Boussois aux législatives ? Le deuxième tour d'élection de ce 19 juin affichera-t-il une participation en berne comme lors des élections législatives de 2017 ? Dimanche dernier, 57,93% des personnes en capacité de voter à Boussois avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Au cours des dernières années, les 3234 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. A l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 2080 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 27,32% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 25,29% au premier tour. 10:30 - Le résultat final des législatives à Boussois sera connu ce dimanche soir ! C'est donc reparti pour ces législatives 2022 à Boussois, avec le deuxième round en cours depuis ce matin. Il reste encore du temps pour se prononcer sur les qualifiés qui s'affrontent pour devenir député. Les 2080 inscrits de Boussois ont jusqu'à 18 heures pour désigner un vainqueur. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour faire leur devoir.

Le second tour des élections législatives à Boussois aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Benjamin Saint-Huile Divers gauche Sandra Delannoy Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Boussois - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Boussois

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 3ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Boussois Sandra Delannoy (Ballotage) Rassemblement National 31,18% 35,95% Benjamin Saint-Huile (Ballotage) Divers gauche 18,74% 31,68% Sophie Villette Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,17% 12,37% Christophe Di Pompeo Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,02% 9,25% Nicolas Leblanc Les Républicains 11,69% 4,62% Marc Dehondt Ecologistes 2,92% 1,73% Jessica Wattiez Reconquête ! 2,79% 1,50% Marie-Claude Rondeaux Divers extrême gauche 1,50% 1,85% Irène Safai Droite souverainiste 0,98% 1,04% Participation au scrutin Circonscription Boussois Taux de participation 40,09% 42,07% Taux d'abstention 59,91% 57,93% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33% 1,59% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,23% Nombre de votants 37 011 881

Le résultat de la législative à Boussois est dorénavant officiel. Au soir du premier tour des législatives 2022, les 2094 habitants de Boussois enregistrés dans la 3ème circonscription du Nord ont penché pour la candidature Rassemblement National. Le niveau de l'abstention représente 58% des habitants autorisés à se rendre aux bureaux de vote dans la commune à l'échelle de la 3ème circonscription du Nord. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Boussois. Les citoyens de 80 communes proches pourraient encore faire évoluer le résultat de la législative dans cette circonscription législative. Sandra Delannoy a raflé 36% des voix dans la ville. Elle est suivie par Benjamin Saint-Huile (Divers gauche) et Sophie Villette (Nouvelle union populaire écologique et sociale) qui captent respectivement 32% et 12% des voix.

Législatives 2022 à Boussois : les enjeux

Les habitants de Boussois (Nord) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils devront contribuer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat voteront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 46% des votes au premier tour à Boussois, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et celui qui fut ministre de François Hollande avaient obtenu 20% et 17% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Boussois avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 66% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 34% des voix. Les habitants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?