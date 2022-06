Résultat des législatives à Boussois - Election 2022 (59168) [PUBLIE]

Résultat des législatives 2022 à Boussois

Le résultat des élections législatives 2022 à Boussois est publié. Retrouvez ci-dessous le résultat officiel de l'élection communiqué par le ministère de l'Intérieur.

Carte des résultats du 1er tour dans le Nord

Résultat de la législative dans la 3ème circonscription du Nord

Le ministère de l'Intérieur a officiellement rendu public le résultat de l'élection législative à Boussois. C'est la candidate Rassemblement National qui a rassemblé le plus de bulletins de votes de la part des 2094 électeurs de Boussois inscrits dans la 3ème circonscription du Nord. Reste à savoir si les citoyens des 80 autres communes rattachées à la 3ème circonscription du Nord feront les mêmes choix que ceux de Boussois. Le niveau de l'abstention représente 58% des électeurs figurant dans les registres électoraux au sein de la commune pour cette circonscription législative, ce qui représente 1 213 non-votants. Sandra Delannoy a collecté 36% des votes. En seconde position, Benjamin Saint-Huile (Divers gauche) glane 32% des voix. A la troisième place, Sophie Villette (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décroche 12% des voix.

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Boussois Sandra Delannoy Rassemblement National 31,18% 35,95% Benjamin Saint-Huile Divers gauche 18,74% 31,68% Sophie Villette Nouvelle union populaire écologique et sociale 15,17% 12,37% Christophe Di Pompeo Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,02% 9,25% Nicolas Leblanc Les Républicains 11,69% 4,62% Marc Dehondt Ecologistes 2,92% 1,73% Jessica Wattiez Reconquête ! 2,79% 1,50% Marie-Claude Rondeaux Divers extrême gauche 1,50% 1,85% Irène Safai Droite souverainiste 0,98% 1,04% Participation au scrutin Circonscription Boussois Taux de participation 40,09% 42,07% Taux d'abstention 59,91% 57,93% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,33% 1,59% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,55% 0,23% Nombre de votants 37 011 881

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Boussois sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 19:33 - Sur qui vont converger les supporters de gauche à Boussois ? Dans les 3 bureaux de vote de Boussois, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la dernière présidentielle seront sans doute déterminantes ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat de gauche avait obtenu 19,69% des suffrages le 10 avril dernier dans la ville. Les transferts des votes d'EELV et du PS sont aussi à observer ce dimanche dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 1,77% et 0,78% au premier tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à une réserve de voix de 2,55% à gauche, vote Mélenchon exclu. 16:30 - Les sondages d'intentions de vote porteurs de sens pour les législatives 2022 à Boussois ? La coalition de gauche emmenée par Jean-Luc Mélenchon s'est approchée de l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages juste avant la période de réserve (27% contre 28% dans deux sondages Ipsos pour France Tv et Le Monde). Dans le même temps, le Rassemblement national a passé la barre des 19%. Ces indicateurs des derniers jours auront probablement un écho à Boussois ce dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Avec 45,72% des votes exprimés, au 1er tour à Boussois cette fois, Marine Le Pen avait atteint la meilleure place à la dernière élection. Jean-Luc Mélenchon terminait à la deuxième place à 19,69%, devançant Emmanuel Macron à 16,68% et Fabien Roussel à 5,82%. 14:30 - La participation sera scrutée autant que les résultats aux élections législatives 2022 à Boussois L'un des facteurs déterminants du scrutin législatif 2022 sera sans aucun doute le niveau de participation à Boussois. La guerre entre l'Ukraine et la Russie pourrait en effet de faire baisser la participation à Boussois. Au deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 72,68% des inscrits sur les listes électorales de la ville, à comparer avec un taux de participation de 74,71% au premier tour, ce qui représentait 1 554 personnes. Pour comparer, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, moins qu'en 2017. 11:30 - À Boussois, le score de la participation à l'occasion des législatives 2022 sera un élément déterminant Avec une participation qui continue de baisser depuis les années 1970 lors des législatives, le scrutin de 2022 va-t-il battre un nouveau record ? Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier tour et seulement 42,64% au second tour. Pour se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il est indispensable d'observer les résultats des scrutins antérieurs. Cinq ans plus tôt, pendant les élections législatives, parmi les 2 179 personnes en âge de voter à Boussois, 63,7% étaient restées chez elles au premier tour, à comparer avec une abstention de 58,19% au round numéro deux. 09:30 - On peut faire son choix jusqu'à 18 heures à Boussois pour ces législatives Les données de ces élections législatives à Boussois sont simples : la ville ne couvre qu'une seule circonscription où sont en lice 9 candidats. Un niveau comparable à celui des autres circonscriptions du pays. Autre point essentiel: les électeurs ont jusqu'à 18 heures en fin de journée pour se rendre à l'isoloir. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait dans d'autres villes pour favoriser la participation.

Législatives 2022 à Boussois : les enjeux

Les habitants de Boussois (Nord) prendront à nouveau le chemin des urnes en 2022. Ils devront contribuer aux législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Pour quel candidat voteront-ils ? Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait obtenu 46% des votes au premier tour à Boussois, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et celui qui fut ministre de François Hollande avaient obtenu 20% et 17% des voix. Constants dans leur choix du premier tour, les citoyens de Boussois avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui confiant 66% des votes. Emmanuel Macron avait dû se contenter de 34% des voix. Les habitants de cette ville feront-ils à nouveau confiance à Marine Le Pen et éliront-ils un candidat d'extrême droite à l'Assemblée nationale à l'instar du premier tour de l'élection présidentielle ?