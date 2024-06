Résultat des législatives à Cousolre : l'élection 2024 en direct

12:08 - Législatives à Cousolre : état des lieux

À Cousolre, le niveau d'abstention constituera sans aucun doute un critère décisif du scrutin législatif. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 40,03% au premier tour. Au second tour, 42,25% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il de la participation à Cousolre cette année ? En comparaison, à l'échelle nationale, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au second tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, 71,17% des inscrits sur les listes électorales de la ville avaient pris part au scrutin, à comparer avec un taux de participation de 70,75% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 023 personnes.