Résultat de la législative à Drap : en direct

Recevez gratuitement les résultats des élections législatives à Drap dès leur publication ! Je gère mes abonnements push

12/06/22 17:18

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Drap sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:18 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Drap ? Les indicateurs nationaux des dernières semaines auront probablement une résonnance à Drap dimanche. Mais il convient tout de même de tenir compte des particularités locales. La Nupes et la majorité présidentielle ont vu leur écart se resserrer dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un minuscule point avant l'interdiction de sortir tout nouveau sondage, devant un Rassemblement national en embuscade, sous les 20%. Or le chef de l'Etat avait obtenu 14,28% des voix à Drap, à la dernière élection contre 27,85% en France. Marine Le Pen enregistrait 38,12% des voix contre un peu plus de 23% au niveau national. Le leader de la France insoumise avait terminé à 22,4% (contre à un peu moins de 22%). 14:30 - À Drap, quel sera l'influence de l'abstention sur les résultats des législatives 2022 ? À Drap, l'une des grandes inconnues du scrutin législatif sera à n'en pas douter l'abstention. La situation géopolitique actuelle serait de nature à de faire baisser le pourcentage de participation à Drap (06340). Il y a deux mois, à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 71,74% au sein de la commune, contre un taux de participation de 74,52% au premier tour, c'est-à-dire 2 480 personnes. Pour comparer, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 représentait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle. 11:30 - À Drap quels étaient les chiffres de la participation à Drap en 2017 ? Au cours des dernières consultations démocratiques, les 4 697 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Lors des législatives de 2017, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 67,76% au premier tour des électeurs de Drap, à comparer avec une abstention de 62,87% au dernier round. Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central au premier round des élections législatives de 2017. Elle s'élevait à 17,75% à midi et seulement 40,75% à 17 heures. 09:30 - Les législatives 2022 se finissent à 19 heures à Drap Les caractéristiques de ces législatives à Drap sont simples : la commune n'est couverte que par une seule circonscription qui aligne 10 candidats. Un niveau dans la moyenne du reste du pays. Autre point clé: les électeurs ont jusqu'à 19 heures en fin de journée pour se rendre aux urnes. L'horaire de clôture des bureaux de vote a en effet été prolongé dans la commune pour limiter l'abstention.

Résultat des élections législatives 2022 à Drap

Les élections législatives 2022 auront lieu à Drap comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 4ème circonscription des Alpes-Maritimes

Tête de liste Liste Joseph Markiel Divers extrême gauche David Bieder Ecologistes Alexandra Valetta-Ardisson Ensemble ! (Majorité présidentielle) Christine Beyl Ecologistes Pascal Ducreux Ecologistes Fabrice Carbonel Droite souverainiste Sophie Bournot-Poulet Nouvelle union populaire écologique et sociale Roger Roux Les Républicains Alexandra Masson Rassemblement National Damien Rieu Reconquête !

Législatives 2022 à Drap : les enjeux

Quel sera le résultat des législatives à Drap (Alpes-Maritimes) ? Elles doivent se tenir précisément les 12 et 19 juin 2022. Le 10 avril dernier, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 38% des votes au premier tour à Drap, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et le fondateur de "La République En Marche" avaient obtenu 22% et 14% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Marine Le Pen était ressortie en tête du résultat de la présidentielle de Drap grâce à 63% des voix. Emmanuel Macron avait rassemblé 37% des voix. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en tête du premier tour en avril dernier.