Résultat des législatives à Èze : l'élection 2024 en direct

Taux de participation aux dernières élections législatives à Èze : les tendances

L'une des clés du scrutin législatif 2024 sera à n'en pas douter la participation à Èze. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 40,51% au premier tour et seulement 38,47% au second tour. Quelle sera la participation à Èze cette année ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle s'élevait à 18% à 12 heures et seulement 39% à 17 heures pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. A l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 74,81% dans la ville. Le taux de participation était de 73,42% au second tour, soit 1 550 personnes.