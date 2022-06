Résultat de la législative à Èze : en direct

12/06/22 11:17

L'élection se déroule depuis les premières heures du matin à Èze et il n'est pas trop tard pour se rendre à son bureau de vote puisque les bureaux de vote de la métropole seront ouverts jusqu'à 18 heures. Ce sont 10 impétrants qui sont candidats dans l'unique circonscription correspondant à la commune, un chiffre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions à l'échelle nationale.

Nouvelle union populaire écologique et sociale

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens votant à Èze ( Alpes-Maritimes ) seront incités à participer à l'élection de leur député comme partout en France. Quel candidat soutiendront-ils ? Lors de l'élection présidentielle d'avril dernier, Emmanuel Macron avait décroché 30% des suffrages au premier tour à Èze. Le fondateur du parti La République En Marche avait devancé Marine Le Pen et Éric Zemmour, qui avaient respectivement obtenu 23% et 19% des votes. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était arrivé en tête du résultat de la présidentielle d'Èze avec 51% des votes. Marine Le Pen avait dû se contenter de 49% des votes. Le président des Français aura-t-il la possibilité d'acquérir une majorité de l'Assemblée au regard des voix qu'il a obtenues dès le premier tour de la présidentielle dans cette localité ?