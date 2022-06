Résultat de la législative à Fourmies : en direct

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Fourmies sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:15 - Les sondages porteurs de sens pour les législatives 2022 à Fourmies ? La majorité a baissé très près de de la Nupes dans les intentions de vote avant la fin de campagne. Le RN de Marine Le Pen, lui, s'est rapproché des 20%. Ces indications des ultimes semaines auront sans doute un écho à Fourmies dimanche. Mais impossible de faire abstraction des particularités locales. Or le président-candidat avait obtenu 20,76% des voix à Fourmies, pour la présidentielle en avril contre un peu moins de 28% en France. La candidate du FN avait atteint 45,21% des suffrages contre un peu plus de 23% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,39% (contre 21,95%). 14:30 - La participation sera étudiée autant que les résultats des élections législatives à Fourmies À Fourmies, l'abstention sera indéniablement l'une des grandes inconnues de ces législatives 2022. La guerre aux portes de l'Europe et son impact sur l'économie mondiale sont de nature à détourner les habitants de Fourmies des urnes. Lors du second tour de la présidentielle, 34,44% des électeurs inscrits dans l'agglomération avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 36,16% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 atteignait 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c'était presque un record. 11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des législatives 2022 à Fourmies ? Plus de la moitié des électeurs n'ont pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Voici les chiffres de 2017 à l'échelle nationale : le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au second tour. Comment ont voté d'habitude les habitants de cette ville lors des précédents rendez-vous électoraux ? Cinq ans plus tôt, lors des élections législatives, le pourcentage de participation avait représenté 38,54% au premier tour des votants de Fourmies, contre une participation de 36,94% pour le round numéro deux. 09:30 - Les bureaux de vote ferment leurs portes à 18 heures à Fourmies L'élection se déroule depuis quelques heures à Fourmies et il y a encore du temps pour remplir son devoir citoyen puisque les bureaux de vote de la métropole sont toujours ouverts et ce jusqu'à 18 heures. Ce sont 9 impétrants qui sont candidats dans la circonscription unique correspondant à la commune, un nombre plutôt dans la moyenne des candidatures dans les autres circonscriptions du pays.

Résultat des élections législatives 2022 à Fourmies

Les élections législatives 2022 auront lieu à Fourmies comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Sophie Villette Nouvelle union populaire écologique et sociale Marc Dehondt Ecologistes Benjamin Saint-Huile Divers gauche Jessica Wattiez Reconquête ! Marie-Claude Rondeaux Divers extrême gauche Nicolas Leblanc Les Républicains Christophe Di Pompeo Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sandra Delannoy Rassemblement National Irène Safai Droite souverainiste

Législatives 2022 à Fourmies : les enjeux

Le 12 juin 2022 pour le premier tour et le 19 juin pour le second, les électeurs domiciliés à Fourmies (59610) seront amenés à participer aux législatives comme partout en France. Les électeurs de cette agglomération s'en remettront-ils à nouveau à Marine Le Pen et voteront-ils pour un candidat du Rassemblement national à l'Assemblée nationale comme au premier tour de la présidentielle ? Lors de la présidentielle 2022, c'est Marine Le Pen qui avait amassé 45% des votes au premier tour à Fourmies, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Celui qui était candidat à sa propre réélection et l'ancien ministre délégué à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin avaient obtenu 21% et 15% des votes. Constants dans leur choix du premier tour, les habitants de Fourmies avaient confirmé Marine Le Pen au second, lui accordant 66% des votes. Emmanuel Macron avait récupéré 34% des suffrages.