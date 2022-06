Résultat de la législative à Hornaing : 2e tour en direct

19/06/22 18:10

Les résultats du 2e tour des élections législatives 2022 d'Hornaing sont dévoilés aujourd'hui. Découvrez qui est le député d'Hornaing. En direct 18:10 - Des législatives prometteuses à Hornaing pour le bloc des Insoumis Avec un score de plus de 25% des voix au 1er tour à Hornaing, la Nupes de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant ce 2e round des élections législatives 2022. Son candidat a donc une certaine envergure ce dimanche. Mais ce premier résultat est cependant à analyser au regard des voix de gauche que pouvait viser la Nupes après la présidentielle. Or dans la cité, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 16,6%, 2,37%, 3,48% et 5,75% en avril. La Nupes partait donc en réalité avec un potentiel de voix de 28,2% à Hornaing pour ces élections légilsatives. 15:30 - La candidature Rassemblement National peut-elle gagner à Hornaing ? Dimanche 12 juin pour le premier round, les habitants d'Hornaing ont plébiscité la candidature Rassemblement National qui a engrangé 38,27% des bulletins de vote. Les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Ensemble ! (Majorité présidentielle) la suivent avec respectivement 28,09% et 13,88% des suffrages. Selon un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié ce 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait décrocher entre 265 et 300 députés au terme du deuxième tour des législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon devrait accaparer entre 180 et 210 sièges. De son côté, le RN de Marine Le Pen pourrait parvenir à monter un groupe parlementaire de 20 à 40 sièges. 13:30 - Le score de la participation à l'occasion du 2ème tour des législatives 2022, un élément essentiel à Hornaing ? Les populations des petites communes votent la plupart du temps plus que dans les grandes, la tendance peut-elle s'aggraver pour le second tour des législatives ? Pendant les dernières élections législatives, parmi les 2697 personnes en âge de voter à Hornaing, 59,51% étaient allées voter au premier tour, à comparer avec une participation de 42,44% au deuxième round. Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des législatives, ce second tour de scrutin de 2022 va-t-il établir un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur au second round des élections législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% à 12 h et seulement 35,33% à 17 heures. 10:30 - Le verdict des élections à Hornaing sera dévoilé ce soir ! Pour ce 2ème volet des élections législatives à Hornaing, les 2 bureaux de vote (de Foyer Culturel à Ecole Suzanne Lanoy) ont ouvert leurs portes à 8 heures et cesseront d'accueillir les 2805 votants à 18 heures, pour commencer à compter les votes. Seuls les finalistes qualifiés la semaine passée s'affrontent dans l'unique circonscription couvrant la ville.

Résultats des législatives 2022 à Hornaing - 2e tour

Le second tour des élections législatives à Hornaing aura lieu ce dimanche 19 juin, comme dans toute la France. Le résultat des législatives 2022 sera communiqué sur cette page à partir de 20 heures.

Candidats dans la 16ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Alain Bruneel Nouvelle union populaire écologique et sociale Matthieu Marchio Rassemblement National

Résultats des législatives 2022 à Hornaing - 1er tour

Carte des votes du premier tour à Hornaing

Résultat législatives 2022 du 1er tour dans la 16ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste % voix circonscription % voix Hornaing Matthieu Marchio (Ballotage) Rassemblement National 35,86% 38,27% Alain Bruneel (Ballotage) Nouvelle union populaire écologique et sociale 33,59% 28,09% Chantal Rybak Ensemble ! (Majorité présidentielle) 15,15% 13,88% Mady Dorchies Les Républicains 5,31% 4,46% Tanneguy Adriencense Reconquête ! 2,86% 3,45% Delphine Zagacki Parti radical de gauche 2,79% 7,15% Antoine Stathoulias Ecologistes 2,78% 2,52% Éric Pecqueur Divers extrême gauche 1,67% 2,19% Participation au scrutin Circonscription Hornaing Taux de participation 42,28% 44,21% Taux d'abstention 57,72% 55,79% Votes blancs (en pourcentage des votes exprimés) 1,60% 3,54% Votes nuls (en pourcentage des votes exprimés) 0,57% 0,88% Nombre de votants 35 397 1 244

Le résultat de la législative à Hornaing est tombé. C'est la candidature Rassemblement National qui a amassé le plus de votes de la part des 2814 citoyens d'Hornaing votant dans la 16ème circonscription du Nord. La participation parmi les électeurs autorisés à se rendre aux bureaux de vote au sein de la commune au niveau de la 16ème circonscription du Nord atteint 44%, ce qui représente 1 244 votants. Dans la ville, Matthieu Marchio a enregistré 38% des suffrages. Alain Bruneel (Nouvelle union populaire écologique et sociale) et Chantal Rybak (Ensemble ! (Majorité présidentielle)) le suivent avec dans l'ordre 28% et 14% des suffrages. Reste encore à savoir si les citoyens des 26 autres communes faisant partie de cette circonscription législative voteront comme ceux d'Hornaing.

Législatives 2022 à Hornaing : les enjeux

Les électeurs d'Hornaing reprendront le chemin des isoloirs en 2022. Ils devront participer aux législatives 2022 qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022. Au moment de l'élection présidentielle 2022, Marine Le Pen avait récolté 43% des suffrages au premier tour à Hornaing, devant Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon. Le chef de l'Etat de nouveau en exercice et l'ancien troisième homme de la dernière présidentielle avaient obtenu 17% et 17% des votes. Le choix des électeurs d'Hornaing était resté égal au second tour en faveur de Marine Le Pen (67% des voix), abandonnant donc 33% des voix à Emmanuel Macron. En tête du premier tour de la présidentielle dans cette ville, Marine Le Pen et l'extrême droite seront-ils en mesure de s'approprier un fauteuil de député dans cette circonscription ?