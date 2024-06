En direct

19:47 - Le résultat de la Nupes aux législatives 2022 à Hélesmes convoité La Nupes, qui fait déjà partie du passé, va-t-elle voir ses électeurs de l'époque aller directement vers la nouvelle coalition de gauche lors des élections de 2024 ? La liste Glucksmann, soutenue par le PS, avait obtenu 6,02% à Hélesmes il y a quelques jours. Reste que dans la ville, il faudra aussi compter sur les 2,76% de la liste de Manon Aubry (LFI), les 3,76% de Marie Toussaint (EELV) et les 7,4% de Léon Deffontaine (Parti communiste). Autrement dit un total tournant autour des 18% sur place. A l'issue du premier round des dernières législatives, pour rappel, la candidature Nupes avait par ailleurs glané 17,81% des suffrages dans la localité.

18:42 - La progression foudroyante du RN à Hélesmes Que tirer de cette combinaison de scores ? L'avancée du RN, qui se monte déjà à 9 points à Hélesmes entre sa part de votes des européennes de 2019 et le scrutin du 9 juin dernier, est notable. Le mouvement de Marine Le Pen semble en effet avoir progressé plus rapidement au niveau local qu'au niveau national, les résultats en France donnant à la liste de Jordan Bardella plutôt 8 points de plus il y a trois semaines qu'en 2019. Avec une projection simple, on peut donc penser que le RN sera à près de 57% voire plus ici ce 30 juin, pour le premier tour des législatives.

15:31 - Le RN largement au-dessus de sa moyenne nationale à Hélesmes au début du mois Le nom de celui ou celle qui s'est imposé à l'issue des dernières élections il y a quelques semaines reste sans doute plus ancré encore dans les mémoires. Si on rentre dans le détail en effet, la liste RN, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file, a remporté les élections du Parlement européen 2024 à Hélesmes. L'extrême droite a cumulé 54,96% des votes, soit 438 voix, face à Léon Deffontaines à 7,4% et Valérie Hayer à 7,28%.

14:32 - Marine Le Pen devançait Macron et Mélenchon à Hélesmes lors de l'élection présidentielle Le bord politique des habitants d'une commune se reflète bien souvent le plus visiblement dans le verdict de l'élection à la présidence de la République. On remarque que le RN avait fait au premier tour un meilleur résultat aux législatives il y a deux ans à Hélesmes que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du chef de l'Etat. La candidate avait engrangé 44,66% au 1er tour sur place. Elle avait alors surpassé Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon, confortés chacun par 20,22% et 14,42%. Marine Le Pen avait même fini devant Emmanuel Macron au second tour (avec 64,67% contre 35,33%).

12:32 - Quel verdict à Hélesmes pour le RN aux élections législatives ? Le résultat des élections législatives 2024 à l'échelle locale sera scruté avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme dans le reste du pays. En 2022 pour les législatives, le Rassemblement national se hissait en pôle position à Hélesmes. Dans la commune, qui votait pour la 19ème circonscription du Nord, c'est Sébastien Chenu qui arrivait en tête au premier tour avec 49,51%. La victoire devait ensuite lui revenir au second tour dans la cité, avec 65,91%, devant le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale à 34,09%.

11:02 - L'avenir de la France se dessine aussi à Hélesmes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les législatives à Hélesmes comme dans tout l'Hexagone. Avec ses 1 921 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 90 entreprises attestent une économie prospère. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (83,93%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 24,81% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 42,06% des ménages sont des couples sans enfant. À Hélesmes, où la jeunesse représente 38% de la population, les élections symbolisent la promesse d'un avenir en communion.

09:32 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : quelle situation à Hélesmes ? L'analyse des résultats des consultations démocratiques précédentes est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des électeurs de cette commune. Durant les précédentes élections européennes, 1 464 inscrits sur les listes électorales d'Hélesmes (Nord) avaient pris part au scrutin (soit 54,92%), contre un taux de participation de 50,94% pour le scrutin de 2019. Pour rappel, dans la commune, le taux de participation aux législatives 2022 atteignait 43,6% au premier tour. Au second tour, 43,32% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année à Hélesmes ? Pour mémoire, à l'échelle nationale, le pourcentage de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 48% au premier tour et seulement 46% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.