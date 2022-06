En direct

19:29 - Qui vont plebisciter les supporters de gauche à Hornaing ? Le choix des votants qui avaient choisi Jean-Luc Mélenchon et des autres candidats de gauche reste une clé du résultat de ces législatives, à Hornaing comme dans toute la France. Le candidat de gauche avait obtenu 16,6% des suffrages le 10 avril dernier dans la localité. Les conversions des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à observer ce soir dans la zone. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 2,37% et 3,48% au 1er tour de l'élection présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc viser un total théorique de 22,45% à Hornaing pour ce premier tour des législatives.

16:30 - À Hornaing, des sondages tout aussi pertinents ? Les dynamiques nationales des dernières heures auront sans doute un écho sur le résultat des législatives à Hornaing. Mais impossible de faire abstraction des habitudes locales. Le bloc LREM-Ensemble et la coalition des Insoumis et des autres forces de gauche ont vu leur écart se rapprocher dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à descendre à 1 minuscule point ce vendredi soir (28% pour la majorité contre 27% dans les derniers sondages Ipsos pour le Monde et France Télévisions), devant un Rassemblement national très proche, à près de 20%. Lors de la dernière élection présidentielle, à Hornaing, Marine Le Pen glanait la première position avec 43,34% des voix, devant Emmanuel Macron à 17,36%. On trouvait plus loin Jean-Luc Mélenchon, troisième à 16,6% et Fabien Roussel à 5,75%.

14:30 - La participation sera étudiée tout autant que les résultats aux législatives 2022 à Hornaing Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des élections législatives à Hornaing, qu'en sera-t-il de la participation ? La situation géopolitique actuelle serait de nature à favoriser le taux d'abstention à Hornaing. Lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 805 personnes en âge de voter dans la commune, 26,86% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre un taux d'abstention de 27,77% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle nationale, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au deuxième tour, c'était presque un record.

11:30 - La participation va-t-elle encore baisser aux élections législatives à Hornaing ? Au fil des dernières années, les 3 583 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Il y a cinq ans, lors des législatives, parmi les 2 697 inscrits sur les listes électorales à Hornaing, 57,56% avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 40,49% pour le second round. Plus d'un électeur sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2022 ? Pour rappel, au niveau de l'Hexagone en 2017, le taux d'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012.