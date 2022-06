Résultat de la législative à la Jarne : en direct

12/06/22 19:24

Avec 34,32% des suffrages exprimés, au premier round à la Jarne, Emmanuel Macron avait atteint la meilleure place lors de la dernière élection. Jean-Luc Mélenchon arrivait deuxième à 19,47%, devançant Marine Le Pen à 18,39% et Yannick Jadot à 6,07%. Les tendances nationales des ultimes semaines infléchiront certainement ce décor lors des législatives dans la cité dimanche, même s'il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Et pour rappel, la majorité présidentielle est tombée à un cheveu du bloc LFI-PS-EELV dans les intentions de vote avant l'interdiction de sortir toute nouvelle enquête. Le Rassemblement national, pour sa part, a courru après les 20%.

Les habitants de la Jarne avaient apporté 19,47% de leurs voix à Jean-Luc Mélenchon il y a deux mois, pour l'étape initiale de la dernière présidentielle. Et c'est encore sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo se sont trouvés à respectivement 6,07% et 2,15% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui aboutit à un total estimé à 27,69% pour la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés.

Le 10 avril dernier, Emmanuel Macron avait récolté 34,32% des votes au premier tour à la Jarne, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ex-député européen et la finaliste de la dernière présidentielle avaient obtenu 19,47% et 18,39% des suffrages. Le choix des administrés de la Jarne était resté constant au second tour en faveur d'Emmanuel Macron (65,46% des voix), cédant ainsi 34,54% des suffrages à Marine Le Pen. Les électeurs de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ? Les habitants de la Jarne (17220) reprendront la direction des isoloirs en 2022 : ils devront participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu le 12 juin pour le premier tour et le 19 juin pour le deuxième.