Résultat des législatives 2024 à Charron (17230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:11 - Sur qui vont se rabattre les voix de la Nupes à Charron ? La gauche unie aux dernières législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs pour ces élections de 2024 ? Combien voteront pour le Front populaire ? La réponse à cette question devrait être une des grandes orientations de ce second tour. Premier indice : le bloc a glané plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Charron, le binôme Front populaire a pour sa part glané 22,57% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 23,51% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - En deux ans, l'extrême droite a gagné 17 points à Charron Avec un résultat encore plus élevé qu'aux européennes, l'évolution du RN lors de ces élections législatives est à analyser localement. Alors qu'au niveau du pays, les scores du parti de Jordan Bardella se sont élevés à plus de 30% des suffrages au scrutin législatif fin juin, soit près de 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale semble encore plus forte. Le mouvement lepéniste a en effet déjà glané 17 points ici entre 2022 et 2024. A ce rythme, on peut penser que le RN sera vainqueur dans la localité ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final à Charron pour le bloc présidentiel aux élections législatives ? Le nombre de bulletins du RN sera ainsi la clé du scrutin pour le second tour de ces législatives 2024 localement, comme dans le reste de la France. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a peut-être une chance de l'emporter. Le RN arrivait également en pôle position à Charron à l'époque lors des législatives. C'est en effet Richard Guerit qui arrivait en tête au premier tour avec 26,97% dans la commune. La victoire finale était ensuite promise en revanche à Anne-Laure Babault (Ensemble !) chez les électeurs avec 53,29%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 46,71%.

20:05 - Quel verdict pour le RN aux législatives 2024 à Charron ? D'après les projections des sondeurs dévoilées d'après les résultats du premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti pourrait s'arroger moins de 250 députés au terme du second tour des élections législatives. L'alliance des partis de gauche devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron pourraient garder entre 95 et 125 députés. Il convient néanmoins de tenir compte des caractéristiques locales. Karen Bertholom (Rassemblement National) a obtenu 43,98% des votes à Charron dimanche 30 juin, à l'occasion du premier round des législatives. Un résultat qui lui a permis de coiffer au poteau Anne-Laure Babault (Majorité présidentielle) et Benoît Biteau (Union de la gauche) avec 22,65% et 22,57% des votants. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Karen Bertholom glanant cette fois 34,41%, devant Benoît Biteau avec 26,94% et Anne-Laure Babault avec 25,33%.

19:21 - Participation : quelle différence avec le scrutin européen à Charron ? L'observation des précédentes élections est l'occasion de cerner plus précisément le vote des habitants de cette ville. Le 30 juin dernier, 71,45% des électeurs de Charron ont participé lors du premier tour des élections législatives 2024, un chiffre supérieur de 19 points à celui des dernières européennes. Au moment du scrutin européen du mois de juin 2024, le pourcentage de participation représentait en effet 52,29% dans la commune de Charron, à comparer avec une participation de 51,34% il y a cinq ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a quatre semaines. Elle se chiffrait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - L'abstention reste l'un des chiffres les plus attendus de ces législatives à Charron À Charron, l'un des critères forts des élections législatives est sans nul doute le taux de participation. Le taux de participation à Charron s'élevait à 71,45% pour le premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 atteignait 47,34% au premier tour. Au second tour, 45,42% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Charron ce soir ? En avril 2022, pour le premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 80,13% des votants de la ville. La participation était de 76,25% au second tour, soit 1 188 personnes. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent généralement moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'aggraver pour les législatives à Charron ?

17:29 - Analyse socio-économique de Charron : perspectives électorales Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Charron mettent en évidence des tendances nettes qui pourraient peser sur les résultats des législatives. Le pourcentage de chômeurs à 8,0% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en ce qui concerne les mesures sur l'emploi. Avec 45,48% de population active et une densité de population de 52 habitants par km², peut-on s'attendre à un fort engagement électoral ? Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (88,48%) montre le poids des questions de transport et d'infrastructure dans les interrogations des 739 votants. Le nombre de familles monoparentales (10,83%) met en lumière la nécessité d'un soutien familial, et le pourcentage de salariés en CDD (8,76%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Charron mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 17,31% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi du pays.