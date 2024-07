Résultat des législatives 2024 à Vérines (17540) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Vérines, qui vont retenir les supporters de la gauche ? Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, soutenu par la France insoumise, le Parti socialiste, Europe-Ecologie, le Parti communiste et d'autres forces de gauche, et donné de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages juste avant ce second tour ? Les 28% des bulletins obtenus à l'échelle nationale sont porteurs. Le décompte de voix s'avère important : lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Vérines, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 26,77% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - L'extrême droite a vivement progressé à Vérines en 2 ans Le résultat des législatives 2024 au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique du RN, comme dans le reste du pays. Alors qu'au niveau national, les scores du RN ont atteint plus de 33% des voix aux élections législatives fin juin, soit près de 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la progression locale semble décuplée. Le mouvement frontiste a en effet déjà glané 17 points sur place entre 2022 et 2024. L'inconnue des reports de voix mise à part, on peut imaginer que le RN puisse gagner ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori au second tour ? Au niveau local comme dans le reste de la France, le résultat de la formation menée par Jordan Bardella aux législatives 2024 sera en conséquence très observé. Et cette fois, contrairement à deux ans auparavant, le Rassemblement national a peut-être ses chances de l'emporter. Le Rassemblement national avait en revanche été distancé au premier tour des législatives il y a deux ans à Vérines, comptant 18,43%des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 29,88% des voix. Il n'en sera pas autrement au second tour, les bureaux de vote laissant cette fois le binôme La République en Marche finir gagnant, avec 52,09%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,91%.

20:05 - Quel score pour le Rassemblement national ce dimanche soir à Vérines ? Selon les études des instituts de sondages publiées sur la base des résultats du premier tour, l'alliance RN-LR serait en mesure de décrocher pas loin de 250 sièges au terme des élections législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF pourrait rafler près de 200 sièges. Les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient maintenir entre 95 et 125 sièges. Il faut cependant tenir compte des spécificités locales. Karen Bertholom (Rassemblement National) a obtenu 35,71% des votes à Vérines dimanche 30 juin, au soir du premier tour des législatives. Anne-Laure Babault (Majorité présidentielle) et Benoît Biteau (Nouveau Front populaire) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 27,34% et 26,77% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Karen Bertholom rassemblant cette fois 34,41%, devant Benoît Biteau avec 26,94% et Anne-Laure Babault avec 25,33%.

19:21 - Vérines : forte participation aux législatives 2024 Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il est également indispensable d'étudier les résultats des précédentes élections. Dimanche dernier, 28,28% des électeurs de Vérines ne se sont pas déplacés au 1er tour des législatives 2024, un chiffre inférieur de 19 points à celui des dernières européennes. A l'occasion du précédent scrutin européen, 47,31% des personnes en âge de participer à une élection à Vérines avaient effectivement boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 49,81% il y a cinq ans. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 20% le midi et 45% à 17 h, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - 71,72% de participation lors du premier tour des élections législatives à Vérines Qu'en est-il de l'abstention ce dimanche, lors du 2e tour des élections législatives à Vérines ? 28,28% des électeurs de Vérines se sont abstenus lors du premier tour des législatives 2024. Pour mémoire, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,26% au premier tour. Au second tour, 54,07% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il ce soir à Vérines ? Lors du deuxième tour de la présidentielle, 23,7% des personnes en capacité de participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre aux urnes. Le taux d'abstention était de 20,34% au premier tour. La méfiance vis à vis des hommes politiques serait notamment susceptible de ramener les citoyens de Vérines vers les urnes.

17:29 - Vérines : démographie, élections et stratégies politiques Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour le second round des élections législatives à Vérines comme partout. Dotée de 1 020 logements pour 2 339 habitants, la densité de la ville est de 163 habitants par km². Ses 144 entreprises attestent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 715 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (90,0%) montre le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 38,78% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, près de 37,2% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 274,70 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. En conclusion, à Vérines, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.