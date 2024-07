Résultat des législatives 2024 à Thairé (17290) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Quels sont les scénarios de reports des voix en faveur de la gauche à Thairé ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (moins de 26% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va être suivie d'un sursaut encore plus grand ce dimanche, pour le second tour des législatives. Au cours du premier tour des élections de l'Assemblée il y a une semaine, à Thairé, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 30,01% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Une évolution par rapport au résultat de la Nupes au premier tour de 2022 (1 point de plus). Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a atteint son score de 2022 lors du second tour, soit 48,74% à l'époque.

20:58 - À Thairé, le RN en embuscade L'écart entre les scores du RN aura été bien plus grand en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. La progression du RN est déjà forte à Thairé entre le score de la formation d'extrême droite en 2022 (18,83%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (31,74%), de l'ordre de 13 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les enquêtes d'opinion donnant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, loin des 89 de l'époque. Suffisamment pour prévoir un ancrage solide du parti dans la ville, quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Quel résultat final à Thairé pour la majorité ce dimanche soir ? Le résultat du second tour des législatives 2024 à l'échelle locale sera ainsi regardé au prisme de la dynamique du RN, comme dans de nombreuses autres villes. Le RN peut-il gagner cette fois à Thairé, dans ce scénario très différent de 2022 ? Les élections législatives de l'époque à Thairé ne seront pas favorables en revanche, au premier tour, au RN, qui s'élèvera au mieux à 18,83% dans la commune, alors que les candidats Ensemble ! Cumuleront 31,78% des voix. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Ensemble ! Avec 51,26% contre 48,74% pour les perdants. Anne-Laure Babault remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Nouvelle offensive pour le RN à Thairé ce dimanche ? D'après les dernières projections diffusées à la fin de la campagne, le camp de Jordan Bardella serait en mesure de rafler pas loin de 250 sièges à l'issue des législatives. Le camp de gauche devrait remporter entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble pour la République pourraient conserver entre 95 et 125 sièges. Mais on ne peut faire abstraction des particularités locales. Grâce à 31,74% des bulletins de vote, Karen Bertholom (Rassemblement National) a pris les devants à Thairé, dimanche 30 juin dernier pour le premier tour de l'élection législative. Un premier résultat qui lui a permis de précéder Benoît Biteau (Union de la gauche) et Anne-Laure Babault (Ensemble pour la République) avec 30,01% et 25,89% des votants. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Karen Bertholom glanant cette fois 34,41%, devant Benoît Biteau avec 26,94% et Anne-Laure Babault avec 25,33%.

19:21 - Analyse comparative de l'abstention à Thairé lors des derniers scrutins Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette commune, il faut également analyser les résultats des élections antérieures. Comme noté dans la précédente publication, la participation lors du premier round des législatives à Thairé a atteint 72,48%, plus importante de 17 points que celle des dernières européennes. Début juin, durant le scrutin européen, le pourcentage de participation s'élevait en effet à 55,61% au niveau de Thairé (17), à comparer avec une participation de 53,01% il y a cinq ans. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur le 9 juin. Elle s'élevait à 20% à 12 heures et 45% à 17 h.

18:35 - À Thairé, l'abstention peut-elle monter lors du 2e tour des législatives ? À Thairé, la participation constitue indéniablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. Les résidents de Thairé ont participé au 1er tour des législatives 2024 à hauteur de 72,48%. Pour rappel, le taux de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 47,01% au premier tour et 47,63% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de l'élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 78,46% des inscrits sur les listes électorales de la commune, contre une participation de 75,44% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 075 personnes. Le désir de changement des habitants serait de nature à pousser les citoyens de Thairé (17290) à s'intéresser plus fortement au scrutin.

17:29 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Thairé Quel impact auront les habitants de Thairé sur les résultats des élections législatives ? Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 33% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 9,11%. Qui plus est, le taux de familles propriétaires (82,88%) met en relief le poids des questions concernant le logement et l'urbanisme. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (87,03%) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut influencer les 675 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (14,13%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (6,1%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Thairé mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 22,09% des habitants non diplômés, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.