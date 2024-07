Résultat des législatives 2024 à Saint-Georges-du-Bois (17700) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - 23,7% pour la coalition de gauche à Saint-Georges-du-Bois Alors que le nouvel attelage à gauche semble avoir pris la place de la Nupes (25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le jour du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 23,7% des voix à Saint-Georges-du-Bois. Une somme à mettre en perspective néanmoins avec les 23,49% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Reste désormais à savoir si la gauche atteindra son résultat de 2022 lors du second tour, soit 50,26% à l'époque.

20:58 - L'extrême droite a lourdement avancé à Saint-Georges-du-Bois en 2 ans L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante même. Alors qu'au niveau national, les scores du Rassemblement national ont affiché plus de 30% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit environ quinze points de plus qu'aux législatives 2022, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le parti a en effet déjà progressé de 16 points ici entre 2022 et 2024. En extrapolant, on peut déduire que le RN sera vainqueur à Saint-Georges-du-Bois ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - À Saint-Georges-du-Bois, les résultats des dernières législatives aussi valables aujourd'hui ? Le nombre d'électeurs séduits par la formation de Jordan Bardella ce dimanche soir sera ainsi un enjeu localement pour le second tour de ces élections de l'Assemblée nationale. Contrairement à la législative de 2022, le parti lepéniste a cette fois une chance de conquérir la ville, mais aussi et surtout un siège à l'Assemblée. Lors des dernières législatives à Saint-Georges-du-Bois, le RN terminait en revanche à la seconde position sur le podium, 26,96% des votants ayant choisi son binôme, contre 27,26% pour Anne-Laure Babault (Ensemble ! - Majorité présidentielle) au premier tour. Au tour suivant, il n'avait toujours pas réussi à s'imposer dans la ville, laissant cette fois la victoire au binôme LFI-PS-PC-EELV (50,26%). C'est ainsi Nordine Raymond (LFI-PS-PC-EELV) qui arrivait premier au finish.

20:05 - Quel verdict pour le Rassemblement national aux législatives 2024 à Saint-Georges-du-Bois ? A l'occasion du 1er round des élections législatives dimanche 30 juin dernier, les électeurs de Saint-Georges-du-Bois ont placé en tête Karen Bertholom (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 42% des votes. Benoît Biteau (Front populaire) et Anne-Laure Babault (Ensemble pour la République) suivaient avec, dans l'ordre, 23,7% et 20,06% des électeurs dans la ville. Karen Bertholom était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 34,41%, devant Benoît Biteau avec 26,94% et Anne-Laure Babault avec 25,33%.

19:21 - Que dire des élections européennes à Saint-Georges-du-Bois au niveau de l'abstention ? Comment votent le plus souvent les électeurs de cette ville ? Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Georges-du-Bois était de 66,42%, surpassant celui des dernières européennes. Il y a quelques semaines, au moment du précédent scrutin européen, 50,65% des électeurs de Saint-Georges-du-Bois avaient effectivement participé au vote. Le taux de participation était de 50,22% il y a cinq ans. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà scrutée le 9 juin. Elle se chiffrait à 19,8% le midi et 45,3% à 17 h, plus qu'en 2019.

18:35 - L'abstention reste l'un des enjeux majeurs de ces législatives 2024 à Saint-Georges-du-Bois L'un des facteurs déterminants des élections législatives est immanquablement le taux d'abstention. Dans la localité, le taux d'abstention lors du premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 33,58%. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,87% au premier tour et 54,2% au deuxième tour. En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 428 personnes en âge de voter dans la localité, 25,05% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 27,1% au premier tour. Les études rapportent que l'abstention est fréquemment plus élevée chez les jeunes, cette réalité peut-elle s'aggraver pour les législatives à Saint-Georges-du-Bois ?

17:29 - Comment la composition démographique de Saint-Georges-du-Bois façonne les résultats électoraux ? Dans les rues de Saint-Georges-du-Bois, les élections sont en cours. Avec ses 1 838 habitants, cette ville possède une certaine vigueur démographique. Avec 103 entreprises, Saint-Georges-du-Bois offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles possédant au moins une automobile (83,44%) montre le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, dont 34,4% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 42,73% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 487,99 euros, accable une commune qui aspire à un avenir prospère. Pour résumer, à Saint-Georges-du-Bois, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.