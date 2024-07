Résultat des législatives 2024 à Saint-Mard (17700) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - Pas vraiment d'évolution pour la gauche depuis deux ans à Saint-Mard L'électorat de gauche va-t-il rester fidèle au Nouveau Front populaire ce dimanche ou se transférer vers une autre candidature ? Le bloc a récolté plus de 28% des suffrages à l'échelle nationale dimanche dernier soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La somme de voix s'avère conséquente. Lors du premier tour des élections des députés dimanche dernier, à Saint-Mard, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 25,04% des votes dans la commune. Un chiffre néanmoins en baisse en comparaison des 30,81% de la Nupes au premier tour en 2022. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 55,53% pour faire aussi bien ou mieux que son résultat de 2022 lors du second tour.

20:58 - La progression foudroyante du Rassemblement national à Saint-Mard L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. La progression du parti, qui s'élève déjà à 17 points à Saint-Mard entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement semble en effet avoir progressé encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. Il n'est donc pas exclu, s'il bénéficie d'un bon report de voix, que le RN arrive vainqueur à Saint-Mard ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - La dernière législative, un rappel utile pour les résultats de ce soir à Saint-Mard Le score obtenu par le Rassemblement national sera ainsi la clé du scrutin au niveau local pour ce second tour des législatives 2024. Mis sur la touche en 2022 dans la ville, le Rassemblement national a cette fois une possibilité de triompher à la fin de ce scrutin localement. Les législatives de l'époque à Saint-Mard ne bénéficieront pas en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui obtiendra 24,41% dans la commune, alors que les candidats LFI-PS-PC-EELV réuniront 30,81% des voix. Sur la commune de Saint-Mard, c'est finalement une majorité Nouvelle union populaire écologique et sociale qui sera choisie au cours du second tour, avec 55,53% contre 44,47% pour l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle). Une victoire, donc, pour Nordine Raymond dans la localité.

20:05 - Le résultat du RN déterminant au second tour A l'occasion du 1er round des élections législatives dimanche 30 juin, les électeurs de Saint-Mard ont placé en tête Karen Bertholom (Rassemblement National), qui a amassé 41,63% des suffrages. Benoît Biteau (Union de la gauche) et Anne-Laure Babault (Ensemble pour la République) suivaient grâce à, dans l'ordre, 25,04% et 21,89% des électeurs à l'échelle de la métropole. Même première place concernant le vote de la circonscription complète, Karen Bertholom glanant cette fois 34,41%, devant Benoît Biteau avec 26,94% et Anne-Laure Babault avec 25,33%.

19:21 - Résultats des élections à Saint-Mard : quels enseignements tirer de l'abstention ? Pour comprendre un peu mieux le vote des habitants de cette localité, il est également indispensable d'observer les résultats des consultations politiques précédentes. Le pourcentage d'abstention au premier round des élections législatives 2024 à Saint-Mard était de 31,76%, moins haut de 15 points que celui des dernières élections européennes. Début juin, pendant le scrutin européen, parmi les 913 personnes en âge de voter à Saint-Mard, 46,22% avaient effectivement déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 48,13% il y a 5 ans. Au niveau de la France entière, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle atteignait 19,8% le midi et 45,3% à 17 heures, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - À Saint-Mard, la participation était de 68,24% lors du premier round des élections législatives À Saint-Mard, l'un des facteurs essentiels du scrutin législatif 2024 est à n'en pas douter le taux de participation. Le pourcentage de votants à Saint-Mard pour le premier tour des élections législatives 2024 s'élevait à 68,24%, dimanche dernier. A l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 884 personnes en âge de voter dans la commune, 81,65% étaient allées voter. Le taux de participation était de 80,77% au premier tour, soit 714 personnes. En comparaison, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 48,16% au premier tour. Au deuxième tour, 49,61% des électeurs ont exercé leur droit de vote. La baisse du pouvoir d'achat, combinée avec les craintes liées au conflit armé entre l'Ukraine et la Russie, pourraient nuancer l'importance du scrutin aux yeux des citoyens de Saint-Mard (17700).

17:29 - Les enjeux locaux de Saint-Mard : tour d'horizon démographique À Saint-Mard, les facteurs démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent impacter les élections législatives. Avec un pourcentage de 33% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômage de 12,5%, les jeunes et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (17,67%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 432 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,00%) révèle des besoins d'accompagnement familial, alors que le pourcentage de salariés en CDD (6,62%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'éducation à Saint-Mard mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 15,86% des habitants ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.