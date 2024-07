Résultat des législatives 2024 à Saint-Christophe (17220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:55 - Le Front populaire pourrait atteindre entre 26% et 26,97% à Saint-Christophe à l'issue de ces législatives Le choix des électeurs de gauche va-t-il rester fidèle au Front populaire lors du second tour des élections de 2024 ou basculer vers une autre candidature ? L'attelage a réuni plus de 28% des votes à l'échelle nationale dimanche dernier contre plus de 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. A l'occasion du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 26,97% des bulletins à Saint-Christophe. Une percée à mettre en perspective néanmoins avec les 26,44% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a atteint son score de 2022 lors du second tour, soit 50,23% à l'époque.

20:58 - En deux ans, le RN a grapillé 18 points à Saint-Christophe L'évolution du parti lepéniste aura été bien plus importante en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, une progression deux fois plus importante. Alors que sur la France entière, les résultats du parti de Jordan Bardella ont affiché plus de 33% des voix au scrutin législatif le 30 juin, soit environ 15 points de plus qu'aux dernières législatives, la tendance locale apparaît encore plus forte. Le parti lepéniste a en effet déjà glané 18 points sur place entre 2022 et 2024. Il y a donc des raisons de penser, avec l'inconnue des reports de voix néanmoins, que le RN termine vainqueur à Saint-Christophe ce 7 juillet au soir, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel avait été le résultat législatives il y a deux ans à Saint-Christophe ? A l'échelle locale comme dans le reste de la France, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux élections législatives 2024 sera en conséquence très instructif. Le Rassemblement national peut-il gagner cette fois à Saint-Christophe, contrairement à 2022 ? Le Rassemblement national avait en revanche été battu au premier tour des législatives il y a deux ans à Saint-Christophe, comptant 20,89%des suffrages, alors que les candidats LREM obtiendront 30,22% des voix. Sur la commune de Saint-Christophe, c'est finalement une majorité LFI-PS-PC-EELV qui sera choisie au moment du second tour, avec 50,23% contre 49,77% pour l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle).

20:05 - Quel verdict pour le Rassemblement national ce dimanche soir à Saint-Christophe ? Selon les projections finales dévoilées sur la base des résultats du premier tour, l'alliance du RN et des LR ayant suivi Ciotti pourrait gagner moins de 250 sièges au terme des élections législatives. L'attelage LFI, PS, EELV, PCF devrait accaparer entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient garder une centaine de députés. Il convient tout de même de tenir compte des caractéristiques des territoires. Grâce à 38,62% des bulletins de vote, Karen Bertholom (Rassemblement National) a pris la pôle position à Saint-Christophe, le 30 juin 2024 lors du 1er tour des législatives. Benoît Biteau (Union de la gauche) et Anne-Laure Babault (Majorité présidentielle) suivaient en captant respectivement 26,97% et 23,17% des électeurs. La circonscription complète affichait le même nom en première place, Karen Bertholom rassemblant cette fois 34,41%, devant Benoît Biteau avec 26,94% et Anne-Laure Babault avec 25,33%.

19:21 - Abstention aux scrutins électoraux à Saint-Christophe : quelle évolution ? Comment votent d'ordinaire les citoyens de cette commune ? À Saint-Christophe, le pourcentage de participation lors du premier tour des élections législatives 2024 a atteint 66,4%, plus élevé que celui des dernières élections européennes. Pendant le scrutin européen du mois de juin 2024, 1 107 inscrits sur les listes électorales de Saint-Christophe s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 47,43%), contre un taux de participation de 46,81% pour les européennes de 2019. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central dimanche dernier. Elle se chiffrait à 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 heures pour le premier tour.

18:35 - Une baisse de la participation peut-elle impacter le résultat au deuxième tour à Saint-Christophe ? Le niveau de participation est immanquablement l'un des facteurs décisifs de ce scrutin législatif. Dans la commune, 66,4% des électeurs ont participé au premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 43,79% au premier tour et 44,54% au second tour. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, 80,25% des personnes habilitées à voter dans la commune avaient participé à l'élection. La participation était de 74,86% au deuxième tour, ce qui représentait 792 personnes. Les efforts pour faire "barrage" au Rassemblement national sont par exemple susceptibles de ramener les électeurs de Saint-Christophe (17220) dans les isoloirs.

17:29 - Tendances démographiques et électorales à Saint-Christophe : ce qu'il faut savoir Quel portrait faire de Saint-Christophe, à quelques heures de l'annonce des résultats des élections législatives ? Dotée de 655 logements pour 1 389 habitants, la densité de la ville est de 100 hab/km². Ses 122 entreprises démontrent un certain dynamisme. Le pourcentage de foyers disposant d'au moins une voiture (84,43%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 35,53% de retraités, montreront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette diversité sociale, près de 40,57% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 258,40 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Saint-Christophe, les préoccupations locales se joignent aux défis français.