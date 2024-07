Résultat des législatives 2024 à Andilly (17230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - Les électeurs du Front populaire font envie La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on ne connaît pas le parti pris de ceux qui avaient choisi le Front populaire la semaine dernière. Ce dernier devrait séduire une partie importante des électeurs en France. Au premier tour, l'ensemble a rassemblé un peu plus de 28% des voix à l'échelle de l'Hexagone soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des législatives la semaine dernière, à Andilly, le binôme Front populaire a pour sa part glané 23,91% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Rassemblement national : quel résultat à Andilly à l'issue des dernières législatives ? Le score obtenu par le RN sera déterminant pour cette législative, localement, comme au niveau national. Le RN est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi annoncer une nouvelle fièvre bleu marine à Andilly ce dimanche 7 juillet ? La projection est un peu facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Le RN a en effet déjà gagné 13 points ici, entre la situation en 2022 et celle de 2024 au premier tour.

20:29 - Quel résultat final à Andilly pour le bloc présidentiel ce soir ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera ainsi le principal enseignement pour le second tour de ces élections législatives 2024 localement. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Andilly, contrairement à 2022 ? Les élections législatives de l'époque à Andilly ne bénéficieront pas en revanche, au premier tour, au Rassemblement national, qui récoltera 23,58% dans la commune, alors que les candidats Ensemble ! Rassembleront 27,81% des voix. Au deuxième tour,c'est encore Anne-Laure Babault qui va remporter le plus de suffrages, avec 55,43% sur la seule circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,57%.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant au second tour Karen Bertholom (Rassemblement National) a réuni 36,53% des votes à Andilly le 30 juin 2024, au soir du premier round des élections législatives. Un premier pointage qui lui a permis de ressortir devant Anne-Laure Babault (Ensemble ! - Majorité présidentielle) et Benoît Biteau (Union de la gauche) avec 27,2% et 23,91% des électeurs. Karen Bertholom était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 34,41%, devant Benoît Biteau avec 26,94% et Anne-Laure Babault avec 25,33%.

19:21 - À Andilly, la participation du premier round surpasse celle du scrutin européen Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de l'abstention de cette commune lors des rendez-vous électoraux antérieurs ? Le 30 juin dernier, le pourcentage d'abstention au premier round des législatives 2024 à Andilly a atteint 28,32%, en dessous de celui des dernières élections européennes. Au moment du précédent scrutin européen, le taux d'abstention représentait en effet 48,39% au sein d'Andilly (17), contre un taux d'abstention de 44,46% pour les européennes de 2019. Pour information, au niveau national, l'abstention aux européennes 2024 atteignait 49% lors de l'unique tour du scrutin.

18:35 - Une baisse de l'abstention peut-elle impacter le résultat au second tour à Andilly ? À Andilly, la participation est à n'en pas douter l'une des clés de ce scrutin législatif. Le pourcentage d'abstention à Andilly lors du premier tour des élections législatives 2024 a atteint 28,32%. En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 17,64% au niveau de la commune, contre une abstention de 14,81% au premier tour. Pour rappel, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 52,4% au premier tour et 50,43% au second tour. Qu'en sera-t-il ce soir à Andilly ?

17:29 - Élections législatives à Andilly : un éclairage démographique Dans les rues d'Andilly, le scrutin est en cours. Avec une population de 2 312 habitants répartis dans 1 047 logements, cette ville présente une densité de 75 hab/km². Ses 163 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale florissante, tandis que son tissu social comprend 734 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 33% de la population est âgée de moins de 30 ans, et 24,01% ont plus de 60 ans, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des mesures en ce qui concerne l'éducation et la santé. Les électeurs, dont 42,51% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 45,91% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 577,65 euros pourrait devenir un défi financier pour la commune. Ainsi, à Andilly, les spécificités locales rejoignent celles de l'Hexagone.