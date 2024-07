Résultat des législatives 2024 à Saint-Ouen-d'Aunis (17230) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - À Saint-Ouen-d'Aunis, quels sont les scénarios de reports des voix de la gauche ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes au niveau national en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se confirmer ce dimanche, pour le second tour des législatives. Le niveau est déjà élevé : lors du premier tour des législatives dimanche dernier, à Saint-Ouen-d'Aunis, le binôme Front populaire a pour sa part accumulé 21,52% des votes dans la localité. Un score néanmoins en baisse de -5 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le Rassemblement national a vivement avancé à Saint-Ouen-d'Aunis Le nombre d'électeurs en faveur de la formation de Jordan Bardella au second tour sera l'observation majeure pour ces élections 2024 au niveau local. La progression du parti, qui se chiffre déjà à 17 points à Saint-Ouen-d'Aunis entre les législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le mouvement lepéniste semble en effet avoir progressé encore plus rapidement à l'échelle de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus il y a une semaine qu'aux élections des députés en 2022. Il est donc permis de penser que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel score final à Saint-Ouen-d'Aunis pour le bloc présidentiel ce dimanche ? A l'échelle locale, le résultat de la formation de Jordan Bardella aux élections législatives sera ainsi très observé. Le RN peut-il l'emporter cette fois à Saint-Ouen-d'Aunis, dans ce scénario très différent de 2022 ? Le RN n'a pas convaincu en revanche dans la commune de Saint-Ouen-d'Aunis il y a deux ans, lors des législatives, avec 24,55% au premier tour, contre 26,88% pour Nordine Raymond (Nupes). Au second tour cette fois, la première place reviendra au ticket LREM avec 52,04% contre 47,96% pour les perdants. Mais c'est Anne-Laure Babault (LREM) qui prenait l'avantage cette fois, avec 52,04%, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,96%.

20:05 - Quel score pour le Rassemblement national ce soir à Saint-Ouen-d'Aunis ? Karen Bertholom (Rassemblement National) a obtenu 41,84% des votes à Saint-Ouen-d'Aunis le 30 juin, à l'occasion du 1er tour des législatives. Anne-Laure Babault (Ensemble pour la République) captait 26,23%. Ensuite, Benoît Biteau (Front populaire) captait 21,52% des votants. La première place était la même à l'échelle de la 2ème circonscription de la Charente-Maritime, Karen Bertholom accumulant cette fois 34,41%, devant Benoît Biteau avec 26,94% et Anne-Laure Babault avec 25,33%.

19:21 - Et que dire des européennes à Saint-Ouen-d'Aunis au niveau de la participation ? Pour se faire une idée du vote des habitants de cette commune, il est également indispensable d'analyser les résultats des scrutins électoraux antérieurs. En comparaison des élections européennes du 9 juin, l'abstention au 1er tour des législatives 2024 à Saint-Ouen-d'Aunis s'est réduite de 23 points, atteignant 29,72%. A l'occasion du dernier scrutin européen, sur les 1 447 inscrits sur les listes électorales à Saint-Ouen-d'Aunis, 52,32% étaient effectivement restés chez eux. Le taux d'abstention était de 50,97% pour le scrutin de 2019. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a quatre semaines. Elle atteignait 20% le midi et 45% à 17 h, mieux qu'en 2019.

18:35 - Quelle sera l'influence de la participation sur les résultats des législatives à Saint-Ouen-d'Aunis ? À Saint-Ouen-d'Aunis, l'un des critères clés des élections législatives 2024 est indiscutablement le niveau d'abstention. Le pourcentage de participation à Saint-Ouen-d'Aunis était de 70,28% pour le 1er tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 39,9% au premier tour et 40,89% au second tour. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, 79,83% des personnes en capacité de participer à une élection dans la commune avaient participé à l'élection. Le taux de participation était de 81,39% au premier tour, c'est-à-dire 1 150 personnes. Les jeunes expriment fréquemment une indifférence pour les élections nationales, cette réalité peut-elle s'inverser pour les législatives à Saint-Ouen-d'Aunis ?

17:29 - Comment la composition démographique de Saint-Ouen-d'Aunis façonne les résultats électoraux ? La composition démographique et la situation socio-économique de Saint-Ouen-d'Aunis déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections législatives. Avec un pourcentage de chômeurs de 6,15% et une densité de population de 182 hab par km², le marché de l'emploi et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (93,72%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut affecter les 565 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre d'allocataires de la CAF (17,86%) met en évidence des impératifs de suivi familial, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,64%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Ouen-d'Aunis mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,89% des habitants ayant obtenu seulement le bac par exemple. Ceci, associé aux statistiques sur les revenus, peut influencer les préoccupations concernant les politiques du pays sur l'instruction et l'emploi.