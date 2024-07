Résultat des législatives 2024 à Salles-sur-Mer (17220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - À Salles-sur-Mer, quels peuvent être les reports des voix de la gauche ? L'électorat de gauche va-t-il rester conforme à la nouvelle coalition LFI-PS-Ecologistes-PCF lors de ce second tour des élections ou basculer vers une autre candidature ? L'ensemble a rassemblé un peu plus de 28% des voix à l'échelle nationale dimanche dernier alors que la Nupes en avait récolté plus de 25,6% il y a deux ans. Lors du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part enregistré 23,98% des voix à Salles-sur-Mer. Un score en baisse de -3 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Quelle performance pour le Rassemblement national à Salles-sur-Mer lors des législatives ? L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, de +8 à +15 points. Si on extrapole la progression du Rassemblement national lors des dernières élections à l'échelle nationale, soit près de 15 points de plus pour le mouvement aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le chemin parcouru semble déjà long. La part de suffrages grappillés par le mouvement à Salles-sur-Mer s'élève par ailleurs à 14 points en 2 ans. De quoi annoncer une installation solide du parti localement, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Le résultat des macronistes synonyme de sauvetage ce soir Ce score du premier tour est immanquablement à comparer avec ce qui s'est passé en 2022. Avec 37,23% à Salles-sur-Mer, le binôme Ensemble ! Était aussi gagnant par les votants de la ville au premier tour des élections législatives à l'époque. La commune n'ayant déjà qu'une seule circonscription sur son territoire. Au second tour encore, la victoire locale reviendra au ticket Ensemble ! - Majorité présidentielle (59,49% contre 40,51% pour Nupes). Anne-Laure Babault remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Quel avait été le résultat du scrutin il y a une semaine à Salles-sur-Mer ? D'après les projections des sondeurs diffusées jusqu'à présent, l'extrême droite devrait gagner entre 210 et 250 sièges au terme des élections législatives. L'union de la gauche pourrait mettre la main sur jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats d'Ensemble! Pourraient conserver une centaine de sièges. Il convient cependant de tenir compte des particularités locales. Anne-Laure Babault (Ensemble !) a engrangé 35,22% des voix à Salles-sur-Mer dimanche 30 juin dernier, pour le premier tour des législatives. Karen Bertholom (Rassemblement National) et Benoît Biteau (Union de la gauche) suivaient grâce à 30,03% et 23,98% des électeurs à l'échelle de la ville. Les votants passés par les bureaux de vote de Salles-sur-Mer n'avaient pas opté pour les mêmes bulletins que ceux de la 2ème circonscription de la Charente-Maritime. Karen Bertholom s'y imposait, avec cette fois 34,41% devant Benoît Biteau avec 26,94% et Anne-Laure Babault avec 25,33%.

19:21 - Quels changements entre les scrutins électoraux 2024 à Salles-sur-Mer ? Au cours des rendez-vous électoraux passés, les 2 413 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Comme expliqué dans le précédent message, la participation au 1er round des élections législatives à Salles-sur-Mer a été de 75,41%, plus forte de 17 points que celle des dernières européennes. Il y a quelques semaines, à l'occasion du précédent scrutin européen, le pourcentage de participation atteignait effectivement 58,69% des votants de Salles-sur-Mer (17), contre une participation de 56,02% pour les européennes de 2019. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% à 12 h et 59,4% à 17 h pour le premier tour, plus qu'en 2022.

18:35 - La participation reste le chiffre clé de ces législatives à Salles-sur-Mer L'abstention constitue indiscutablement l'une des clés du scrutin législatif. Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Salles-sur-Mer s'élevait à 75,41%, dimanche dernier. Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de l'élection présidentielle, parmi les 2 019 personnes en âge de voter au sein de la commune, 80,14% étaient allées voter, à comparer avec une participation de 81,38% au premier tour, soit 1 643 personnes. En proportion, la participation aux législatives 2022 atteignait 56,82% au premier tour et 55,18% au deuxième tour.

17:29 - Analyse démographique des élections législatives à Salles-sur-Mer À Salles-sur-Mer, les données démographiques et socio-économiques façonnent le contexte politique et peuvent influencer les législatives. Avec une densité de population de 149 hab par km² et un taux de chômage de 9,45%, le marché de l'emploi et les questions de logement sont des sujets prédominants. Le taux de foyers possédant au moins une automobile (85,35%) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'infrastructure dans les interrogations des 1 146 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre de familles monoparentales (7,99%) révèle des besoins de soutien familial, tandis que le taux de salariés en CDD (6,05%) fait ressortir des enjeux de sécurité du travail. Les données sur l'éducation à Salles-sur-Mer mettent en relief une diversité de qualifications, avec 18,1% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.