22:59 - Un potentiel de 46,76% pour le Nouveau Front populaire ce dimanche L'autre incertitude qui accompagne ces élections de 2024 est celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Front populaire avant le premier tour. L'attelage a obtenu plus de 28% des voix au niveau du pays dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Le décompte de voix s'avère conséquent : lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Saint-Sauveur-d'Aunis, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 28,46% des votes dans la commune. Un chiffre qui est pourtant resté stable par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022 (28,35%). Rendez-vous dans quelques minutes pour découvrir si la gauche a réussi à atteindre ou dépasser son score de 2022 lors du second tour, soit 46,76% à l'époque.

20:58 - Quelle performance pour le Rassemblement national lors des législatives à Saint-Sauveur-d'Aunis ? Le score obtenu par le Rassemblement national sera le grand sujet au niveau local pour ces législatives. Le parti frontiste est même crédité de 210 à 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prévoir une nouvelle poussée à Saint-Sauveur-d'Aunis ce dimanche 7 juillet ? L'addition est un peu facile, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement dans la zone. Entre la situation du premier tour en 2022 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 15 points dans la localité.

20:29 - Le parti présidentielle gagnant aux dernières législatives à Saint-Sauveur-d'Aunis Le résultat du second tour des législatives 2024 au niveau local sera ainsi observé selon le prisme de la dynamique du RN, comme dans de nombreuses autres villes. Mis en échec en 2022 dans la commune, le RN pourrait cette fois remporter l'élection localement. Le RN n'a pas convaincu en revanche dans la commune de Saint-Sauveur-d'Aunis il y a deux ans, lors des élections du Parlement, avec 18,54% au premier tour, contre 30,37% pour Anne-Laure Babault (Ensemble !). Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket LREM (53,24% contre 46,76% pour Nouvelle union populaire écologique et sociale). Anne-Laure Babault remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Un RN déjà favori ce dimanche Selon les enquêtes des sondeurs diffusées dans les derniers jours de campagne, l'extrême droite devrait gagner moins de 250 députés au terme du deuxième tour des législatives. L'union de la gauche pourrait accaparer jusqu'à 200 sièges. De leur côté, les candidats de la majorité fidèles à Emmanuel Macron maintiendraient jusqu'à 120 députés. Mais on ne peut faire abstraction des particularismes locaux. Grâce à 33,26% des bulletins de vote, Karen Bertholom (Rassemblement National) a pris la pôle position à Saint-Sauveur-d'Aunis, le 30 juin 2024 au soir du 1er tour de l'élection législative. Benoît Biteau (Union de la gauche) et Anne-Laure Babault (Ensemble !) suivaient en décrochant, dans l'ordre, 28,46% et 26,97% des électeurs à l'échelle de la métropole. La première place était la même à l'échelle de la circonscription complète, Karen Bertholom rassemblant cette fois 34,41%, devant Benoît Biteau avec 26,94% et Anne-Laure Babault avec 25,33%.

19:21 - Législatives 2024 à Saint-Sauveur-d'Aunis : un taux de participation inédit ? Comment votent traditionnellement les citoyens de cette ville ? Les données montrent un pourcentage d'abstention de 32,45% au 1er tour des législatives 2024 à Saint-Sauveur-d'Aunis, inférieur de 15 points à celui des dernières élections européennes. Il y a quelques semaines, lors du précédent scrutin européen, le taux d'abstention atteignait effectivement 47,71% des électeurs de Saint-Sauveur-d'Aunis, contre une abstention de 46,91% il y a 5 ans. A l'échelle nationale, la participation était déjà un sujet majeur il y a une semaine. Elle représentait 26% à 12 heures et 59% à 17 h pour le premier tour, bien mieux qu'en 2022.

18:35 - La participation peut-elle descendre à l'occasion du 2e tour des législatives à Saint-Sauveur-d'Aunis ? L'abstention est indéniablement l'une des clés du scrutin législatif 2024. L'abstention s'élevait à 32,45% à Saint-Sauveur-d'Aunis lors du 1er tour des élections législatives 2024. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 20,28% dans la commune. Le taux d'abstention était de 23,97% au deuxième tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 52,92% au premier tour. Au deuxième tour, 52,84% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saint-Sauveur-d'Aunis ? Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour les législatives à Saint-Sauveur-d'Aunis ?

17:29 - Analyse socio-économique de Saint-Sauveur-d'Aunis : perspectives électorales Devant le bureau de vote de Saint-Sauveur-d'Aunis, les citoyens se réunissent pour choisir leur député. Avec ses 1 744 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. L'existence de 174 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de foyers détenant au moins une automobile (84,02%) souligne l'importance des questions de transport et d'environnement dans les interrogations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 41,98% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, près de 40,66% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 482,12 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Saint-Sauveur-d'Aunis incarne la vivacité et l'authenticité d'un pays en transition.