Résultat des législatives 2024 à Nuaillé-d'Aunis (17540) – 2e tour [PUBLIE]

La dynamique de la gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces législatives, avec une inconnue : le parti pris de ceux qui avaient voté pour le Front populaire la semaine dernière. Dimanche dernier, ce sont 28,06% des bulletins qu'a réunis l'ensemble au niveau national, contre 25,6% pour la Nupes il y a deux ans. La somme de voix semble conséquente. Lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Nuaillé-d'Aunis, le binôme Front populaire a pour sa part obtenu 24,69% des votes dans la localité. Une performance à affiner néanmoins avec les 26,29% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Reste désormais à savoir si la gauche va atteindre son résultat de 2022 lors du second tour, soit 48,55% à l'époque.

Au niveau local, le résultat du RN lors de ces élections législatives sera très instructif. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 250 sièges dans le pays, soit près de 160 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prévoir une nouvelle poussée à Nuaillé-d'Aunis ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est acrobatique, mais cela reste cohérent compte tenu de la progression du mouvement en ces lieux. Rien qu'entre la situation du premier tour en 2022 et celle de 2024, le RN a en effet déjà gagné 14 points dans la commune.

20:29 - Quel résultat final pour la majorité aux législatives à Nuaillé-d'Aunis ?

Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera en conséquence scruté avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Le RN peut-il gagner cette fois à Nuaillé-d'Aunis, dans ce scénario très différent de 2022 ? Au moment de donner ou non une majorité à la France il y a deux ans, le RN, était en revanche en échec au premier tour dans la ville de Nuaillé-d'Aunis, obtenant 23,45% des votes sur place, contre 26,29% pour Nordine Raymond (Nupes). Et le second tour ira dans le même sens avec cette fois Anne-Laure Babault (Ensemble ! - Majorité présidentielle) finalement en tête localement, avec 51,45%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 48,55%.