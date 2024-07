Résultat des législatives 2024 à Rochefort : les premiers chiffres du 2e tour

L'un des facteurs clés de ce scrutin législatif est immanquablement le niveau de participation. Le taux de participation à Rochefort pour le premier tour des législatives 2024 a atteint 67,07%, dimanche dernier. Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, sur les 17 199 personnes en âge de voter dans la ville, 73,13% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 70,48% au deuxième tour, c'est-à-dire 12 123 personnes. Pour mémoire, le taux de participation aux législatives 2022 se chiffrait à 47,76% au premier tour et 47,04% au second tour. La baisse du pouvoir d'achat pourrait inciter les citoyens de Rochefort à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Rochefort aux urnes : analyse démographique et économique des enjeux électoraux

Dans la ville de Rochefort, les habitants auront-ils un impact sur le résultat des législatives ? Avec un pourcentage de 29% d'habitants âgés de moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 20,38%, la jeunesse et les demandeurs d'emploi forment des segments démographiques cruciaux. En outre, le pourcentage de ménages propriétaires (45,04%) met en avant l'importance des thématiques concernant le logement et l'urbanisme. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 388 € par an, sont souvent l'expression d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de bénéficiaires du RSA (4,99%) révèle des impératifs d'accompagnement social, et le taux de salariés en CDD (11,81%) indique des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Rochefort mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 34,01% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.