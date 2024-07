Résultat des législatives 2024 à Longèves (17230) – 2e tour [PUBLIE]

La tendance à gauche est aussi à regarder de près lors du second tour de ces élections législatives, puisqu'on attend le choix de ceux qui avaient voté pour le Nouveau Front populaire la semaine dernière. Au premier tour, le bloc a obtenu 28,06% des votes à l'échelle nationale soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Lors du premier tour des élections du Parlement la semaine dernière, à Longèves, le binôme Front populaire a pour sa part rassemblé 20,04% des votes dans la localité. Un chiffre néanmoins en baisse de -2 points par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Le RN très costaud à Longèves aux législatives

Le résultat des législatives au niveau local sera scruté à travers le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. L'étiquette Rassemblement national devrait atteindre la victoire à Longèves lors du second tour de ces législatives si la tendance démarrée lors des derniers scrutins (européennes et premier tour de ces législatives) se confirme localement, avec aussi et surtout un report de voix favorable. Le Rassemblement national est même crédité de 210 à 250 sièges dans l'Hexagone, soit près de 160 de plus environ qu'en 2022. Une performance qui s'appliquera dans la commune avec une élu ce dimanche 7 juillet ? Le pronostic est simple, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 15 points ici, entre les législatives 2022 et celles de 2024 au premier tour.