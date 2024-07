Résultat des législatives 2024 à Breuil-Magné (17870) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - Au deuxième tour, un score de 49,8% pour la Nupes il y a deux ans Le Nouveau Front populaire qui se présente en 2024 a accumulé les votants du premier tour la semaine dernière, avec plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour dans les urnes. Pour le premier round des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part glané 27,76% des suffrages à Breuil-Magné. Une performance à comparer néanmoins avec les 28,31% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. On découvrira ce soir si la gauche a dépassé ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 49,8% à l'époque.

20:58 - Quelle performance pour le RN à Breuil-Magné lors des législatives ? Le score obtenu par la formation de Jordan Bardella ce soir sera la clé du scrutin pour cette élection du Parlement à l'échelle locale. Quand on analyse la progression du RN vue lors des dernières élections législatives à l'échelle nationale, soit environ 15 points de plus pour le mouvement aux élections de 2024 qu'à celles de 2022, le chemin parcouru semble déjà conséquent. La part de suffrages grappillés par la formation politique à Breuil-Magné s'élève par ailleurs à 9 points en 2 ans. Assez pour anticiper une implantation solide du parti sur place, quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un parti présidentiel toujours favori ce soir ? Le score du Rassemblement national sera ainsi très commenté localement pour le second tour de ces élections des députés. Et cette fois, contrairement à la législative 2022, le Rassemblement national a la possibilité de s'imposer. Le RN se prenait les pieds dans le tapis en revanche à Breuil-Magné il y a deux ans, lors des législatives, avec 20,71% au premier tour, contre 28,31% pour Nordine Raymond (LFI-PS-PC-EELV). Et le second tour sera à l'avenant avec cette fois Anne-Laure Babault (LREM) au sommet localement, avec 50,20%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 49,80%.

20:05 - Le résultat du Rassemblement national déterminant ce dimanche Karen Bertholom (Rassemblement National) a accumulé 29,65% des voix à Breuil-Magné dimanche 30 juin 2024, au soir du 1er tour de l'élection législative. Benoît Biteau (Union de la gauche) captait 27,76%. De son côté, Anne-Laure Babault (Ensemble !) décrochait 22,73% des électeurs. Karen Bertholom était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 34,41%, devant Benoît Biteau avec 26,94% et Anne-Laure Babault avec 25,33%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à Breuil-Magné : quelle évolution ? Au fil des dernières années, les 1 917 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs préférences de vote. À Breuil-Magné, le taux d'abstention au 1er tour des législatives 2024 s'élevait à 21,85%, plus bas que celui des dernières européennes. Durant le précédent scrutin européen, le taux d'abstention atteignait en effet 36,43% au niveau de Breuil-Magné, contre une abstention de 37,58% il y a cinq ans. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée le 9 juin. Elle se chiffrait à 20% à 12 h et 45% à 17 heures, un peu plus qu'en 2019.

18:35 - À Breuil-Magné, la participation va-t-elle baisser à l'occasion du 2e tour des législatives ? L'un des critères cruciaux de ce scrutin législatif 2024 est à n'en pas douter le niveau de participation. Le pourcentage de participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Breuil-Magné était de 78,15%, dimanche dernier. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 54,99% au premier tour et 54,86% au deuxième tour. Au premier tour de la présidentielle, 84,37% des électeurs habilités dans la localité avaient participé au vote, à comparer avec une participation de 82,32% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 243 personnes. Les nombreuses triangulaires qui rendent difficiles les pronostics seraient de nature à renforcer l'engagement civique des citoyens de Breuil-Magné.

17:29 - Élections législatives à Breuil-Magné : un éclairage démographique Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Breuil-Magné, les citoyens se rassemblent pour choisir leur député. Dotée de 833 logements pour 1 863 habitants, la densité de la commune est de 73 habitants/km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 122 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 013 foyers fiscaux. Dans la localité, 19,42% des résidents sont des enfants, et 26,99% de 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les orientations politiques en matière d'instruction et de santé. Les électeurs, dont 39,92% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Parmi cette diversité sociale, près de 50,83% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 592,88 € pourrait devenir un obstacle financier pour la ville. Pour conclure, à Breuil-Magné, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.