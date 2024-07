Résultat des législatives 2024 à la Jarrie (17220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:01 - À la Jarrie, que vont décider les électeurs de la gauche ? Le Nouveau Front populaire qui se présente en 2024 a fait une percée lors du premier tour des législatives, avec 28,06% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour aujourd'hui. A l'issue du premier tour des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part attiré 29,45% des voix à la Jarrie. Un chiffre en baisse de -1 point par rapport à celui de la Nupes au premier tour de 2022.

20:58 - Quels résultats pour le Rassemblement au second tour des législatives à la Jarrie ? Le résultat des élections législatives 2024 au niveau local sera observé avec le prisme de la dynamique lepéniste, comme partout ailleurs. Le parti lepéniste est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prédire une nouvelle poussée à la Jarrie ce dimanche 7 juillet ? Le calcul est un peu facile, mais logique au regard de la progression du mouvement dans la zone. Le RN a en effet déjà gagné 13 points ici, entre la situation en 2022 et celle de 2024 au premier tour.

20:29 - Le résultat de la majorité synonyme de sauvetage ce dimanche Il s'agit à ce stade de déterminer si l'évolution du scrutin au second tour sera similaire à celle de 2022 ou différente. Il y a deux ans dans la commune de la Jarrie, lors des élections du Parlement, le score était aussi de 32,40% pour Anne-Laure Babault , La Jarrie étant déjà partie intégrante de la 2ème circonscription de la Charente-Maritime. Le second tour restera sur cette partition, les bureaux de vote voyant encore le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle finir gagnant, avec 52,14%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,86%.

20:05 - Anne-Laure Babault (Ensemble ! - Majorité présidentielle) en tête lors des législatives à la Jarrie Au soir du premier round des législatives dimanche 30 juin 2024, les citoyens de la Jarrie ont plébiscité Anne-Laure Babault (Ensemble ! - Majorité présidentielle), qu'ils ont gratifié de 31,18% des votes. Un premier pointage qui lui a permis de ressortir devant Karen Bertholom (Rassemblement National) et Benoît Biteau (Front populaire) avec respectivement 30,21% et 29,45% des votants. C'est en revanche Karen Bertholom qui arrivait en première place, dans l'ensemble de la 2ème circonscription de la Charente-Maritime, avec cette fois 34,41% devant Benoît Biteau avec 26,94% et Anne-Laure Babault avec 25,33%.

19:21 - Et que retenir de l'abstention par rapport au scrutin européen à la Jarrie ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette commune lors des élections passées ? Le pourcentage de participation au premier round des élections législatives 2024 à la Jarrie était de 71,04%, dépassant celui des dernières européennes. Début juin, à l'occasion du scrutin européen, parmi les 2 844 inscrits sur les listes électorales à la Jarrie, 52,64% étaient allés voter. Le taux de participation était de 53,8% en 2019. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation aux élections européennes 2024 représentait 51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - L'abstention à la Jarrie va-t-elle augmenter lors du second tour des législatives ? L'un des critères forts de ces législatives 2024 est incontestablement le niveau d'abstention. Dans la commune, 28,96% des électeurs ne sont pas allés voter lors du premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 52,46% au premier tour et 51,94% au deuxième tour. Quel niveau atteindra l'abstention à la Jarrie ce soir ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, sur les 2 826 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 24,65% avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 20,95% au premier tour. La baisse du pouvoir d'achat, cumulée avec les incertitudes provoquées par le conflit armé entre Israël et la Palestine, sont par exemple susceptibles d'inciter les électeurs de la Jarrie (17220) à s'intéresser plus fortement à l'élection.

17:29 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique de la Jarrie Dans la ville de la Jarrie, une variété de facteurs démographiques et socio-économiques pèsent sur les résultats des législatives. Dans la localité, 30% de la population est âgée de 29 ans et moins, et 27,59% de 60 ans et plus. La répartition par âge pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de santé. Un revenu moyen par foyer fiscal de 32 351 € par an montre le poids des questions sur le niveau de vie dans les préoccupations des 1 350 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,96%) met en évidence la nécessité d'un suivi familial, alors que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,66%) indique des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction à la Jarrie mettent en relief une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 17,2% des résidents ont obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.