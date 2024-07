Résultat des législatives 2024 à Saint-Jean-de-Liversay (17170) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:00 - À Saint-Jean-de-Liversay, qui va tirer parti des voix de la gauche ? Une autre source de doute qui entoure ces élections de 2024 est celle du poids de la gauche après l'alliance des partis autour du Nouveau Front populaire au premier tour. L'ensemble a glané un peu plus de 28% des bulletins à l'échelle nationale dimanche dernier, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. La barre est déjà haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée dimanche dernier, à Saint-Jean-de-Liversay, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 22,37% des votes dans la commune. Une poussée à comparer néanmoins avec les 24,16% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

20:58 - À Saint-Jean-de-Liversay, le Rassemblement national en embuscade Au niveau local, le résultat de Jordan Bardella à ces élections législatives sera très instructif. La progression du RN se montre déjà solide à Saint-Jean-de-Liversay entre le score du mouvement d'extrême droite en 2022 (24,05%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (37,46%), de l'ordre de 13 points. Mais celle-ci se profile comme plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre de sièges offrant au RN une progression d'environ 150 sièges en comparaison de 2022 (89 sièges). De quoi envisager une installation solide du parti sur place, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un second tour positif pour le bloc présidentiel la dernière fois Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera ainsi très commenté pour le second tour de ces élections de l'Assemblée, localement, comme au niveau national. Défait en 2022 dans la commune, le Rassemblement national a cette fois une possibilité de remporter l'élection localement. Les élections législatives de l'époque à Saint-Jean-de-Liversay ne seront pas favorables en revanche, au premier tour, au RN, qui récoltera 24,05% dans la commune, alors que les candidats LREM réuniront 27,73% des voix. A l'issue du second tour,c'est encore Anne-Laure Babault qui va cumuler le plus de voix, avec 52,31% sur la seule circonscription recouvrant la zone, devant l'adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 47,69%.

20:05 - Quel score à Saint-Jean-de-Liversay pour le Rassemblement national aux législatives ? Pour le premier tour des élections législatives dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Saint-Jean-de-Liversay ont placé en tête Karen Bertholom (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 37,46% des votes. Un score qui lui a permis de coiffer au poteau Anne-Laure Babault (Ensemble pour la République) et Benoît Biteau (Union de la gauche) avec respectivement 28,16% et 22,37% des votants. Karen Bertholom était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 34,41%, devant Benoît Biteau avec 26,94% et Anne-Laure Babault avec 25,33%.

19:21 - Quelles différences entre les scrutins électoraux 2024 à Saint-Jean-de-Liversay ? Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette commune, il faut également observer les résultats des dernières consultations politiques. En comparaison des européennes de début juin, l'abstention au 1er round des élections législatives 2024 à Saint-Jean-de-Liversay s'est réduite de 19 points, atteignant 32,56%. Lors du scrutin européen du mois de juin 2024, 51,16% des électeurs de Saint-Jean-de-Liversay avaient en effet boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 49,18% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central le 9 juin. Elle atteignait 20% le midi et 45% à 17 h.

18:35 - La participation sera scrutée tout autant que les résultats aux législatives 2024 à Saint-Jean-de-Liversay À Saint-Jean-de-Liversay, la participation constitue à n'en pas douter l'une des clés des législatives 2024. Le pourcentage de participation au premier tour des législatives 2024 à Saint-Jean-de-Liversay était de 67,44%. Pour mémoire, la participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 45,25% au premier tour et 46,37% au second tour. Qu'en sera-t-il aujourd'hui à Saint-Jean-de-Liversay ? Il y a deux ans, lors du deuxième tour de la présidentielle, parmi les 2 037 personnes en âge de voter au sein de la commune, 77,27% avaient participé au vote, à comparer avec un taux de participation de 79,04% au premier tour, ce qui représentait 1 610 personnes. Les habitants des grandes et moyennes communes se déplacent généralement moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les législatives à Saint-Jean-de-Liversay ?

17:29 - Saint-Jean-de-Liversay : législatives et dynamiques démographiques Comment la population de Saint-Jean-de-Liversay peut-elle impacter le résultat des élections législatives ? Avec une densité de population de 66 hab par km² et 46,1% de population active, ces chiffres pourraient provoquer plus d'intérêts pour les élections. Le taux de chômage à 8,99% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en ce qui concerne les directives sur l'emploi. Un salaire moyen mensuel net de 2124,62 €/mois souligne l'importance des problématiques sur la qualité de vie dans les interrogations des 923 citoyens possédant une carte électorale. Le nombre d'allocataires de la CAF (16,49%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, et le taux de salariés en CDD (8,91%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Saint-Jean-de-Liversay mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 24,54% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.