Résultat des législatives 2024 à Saint-Pierre-La-Noue (17700) – 2e tour [PUBLIE]

22:55 - Un potentiel de 52,46% au second tour pour la gauche à Saint-Pierre-La-Noue Le Nouveau Front populaire qui s'avance cette fois s'est imposé comme une force politique majeure lors des élections législatives, avec un peu plus de 28% à l'échelle nationale, soit 2,5 points de plus environ que la Nupes il y a deux ans. Ce qui met la gauche dans les forces favorites pour ce second tour dans les isoloirs. A l'occasion du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 26,24% des votes à Saint-Pierre-La-Noue. Une poussée à comparer néanmoins avec les 28,47% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Reste désormais à savoir si la gauche dépassera ou non son résultat de 2022 lors du second tour, soit 52,46% à l'époque.

20:58 - L'évolution éclair de l'extrême droite à Saint-Pierre-La-Noue en 2 ans L'écart entre les résultats du RN aura été bien plus large en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes, quasiment le double. L'évolution du parti, qui se monte déjà à 16 points à Saint-Pierre-La-Noue entre sa part de votes des législatives de 2022 et le scrutin du 30 juin dernier, au premier tour, est d'ailleurs notable. Le parti semble en effet avoir progressé encore plus rapidement au niveau de la commune qu'au niveau national, les résultats en France donnant à ses prétendants plutôt quinze points de plus en 2024 qu'aux élections des députés en 2022. On ne peut pas exclure que le RN puisse l'emporter ce 7 juillet, pour le second tour des législatives.

20:29 - Quel résultat lors des législatives il y a deux ans à Saint-Pierre-La-Noue ? Le nombre de bulletins en faveur du Rassemblement national sera en conséquence le grand sujet pour le second tour de cette élection du Parlement 2024, à l'échelle locale. A l'inverse de la législative de 2022, le parti lepéniste a cette fois une probabilité de prendre la commune, mais aussi et surtout la circonscription. Au premier tour des élections législatives à l'époque, Saint-Pierre-La-Noue avait vu en revanche le binôme LFI-PS-PC-EELV s'imposer avec 28,47%, alors que le RN sera derrière à 22,14%. Et le second tour ira dans le même sens avec encore Nordine Raymond (Nouvelle union populaire écologique et sociale) finalement en tête localement, avec 52,46%, devant son adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,54%.

20:05 - Un Rassemblement national déjà favori au second tour tour D'après les projections finales établies dans les derniers jours de campagne, le parti de Jordan Bardella pourrait décrocher pas loin de 250 sièges au terme des législatives. L'alliance de la gauche pourrait accaparer entre 170 et 200 sièges. De leur côté, les candidats fidèles à Emmanuel Macron pourraient conserver jusqu'à 120 sièges. Il faudra néanmoins prendre en compte les habitudes de chaque territoire. Avec 38,09% des voix, Karen Bertholom (Rassemblement National) a pris la pôle position à Saint-Pierre-La-Noue, le 30 juin à l'occasion du 1er round de la législative. Benoît Biteau (Union de la gauche) et Anne-Laure Babault (Ensemble pour la République) suivaient en recueillant 26,24% et 22,97% des électeurs dans la ville. Karen Bertholom était aussi en tête dans la 2ème circonscription de la Charente-Maritime dans son ensemble, avec cette fois 34,41%, devant Benoît Biteau avec 26,94% et Anne-Laure Babault avec 25,33%.

19:21 - Etude comparative de l'abstention à Saint-Pierre-La-Noue lors des derniers scrutins Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette ville lors des consultations politiques antérieures ? En comparaison avec les élections européennes de 2024, la participation au 1er tour des législatives 2024 à Saint-Pierre-La-Noue s'est intensifiée de 17 points, s'élevant à 70,06%. Durant le précédent scrutin européen, parmi les 1 220 inscrits sur les listes électorales à Saint-Pierre-La-Noue, 53,44% avaient effectivement pris part au scrutin. La participation était de 55,6% pour les européennes de 2019. Pour comparer, au niveau national, la participation aux européennes 2024 se chiffrait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était un peu mieux qu’en 2019.

18:35 - 70,06% de participation lors de la première manche des élections législatives à Saint-Pierre-La-Noue L'un des critères principaux des législatives 2024 est à n'en pas douter le niveau d'abstention. La participation au 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Pierre-La-Noue s'élevait à 70,06%. Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 76,56% dans la commune, contre une participation de 79,86% au premier tour, c'est-à-dire 936 personnes. Pour mémoire, la participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,11% au premier tour. Au deuxième tour, 47,25% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation de ce jour à Saint-Pierre-La-Noue ? Les populations des communes de grandes tailles se déplacent couramment moins que dans les petites, la tendance peut-elle évoluer pour les législatives à Saint-Pierre-La-Noue ?

17:29 - Les données démographiques de Saint-Pierre-La-Noue révèlent les tendances électorales Dans la commune de Saint-Pierre-La-Noue, la population aura-t-elle un impact sur les résultats des élections législatives ? Dans la localité, 16,88% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 28,81% ont plus de 60 ans. La répartition démographique pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le taux de foyers possédant au moins une voiture (81,7%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 579 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,77%) révèle la nécessité d'un accompagnement familial, alors que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (9,95%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Saint-Pierre-La-Noue mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 16,12% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Ces chiffres, couplés aux données sur les revenus, soulèvent des questions quant à l'efficacité des politiques éducatives et d'emploi menées à l'échelle du pays.