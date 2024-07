Résultat des législatives 2024 à Courçon (17170) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

22:59 - La gauche a-t-elle ses chances aussi à Courçon pour ces législatives 2024 ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (25,6% pour la Nupes à l'échelle nationale en 2022 et un peu plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette percée va se concrétiser ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier round des élections législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 25,14% des suffrages à Courçon. Une performance à comparer néanmoins avec les 27,49% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Il faudra désormais atteindre ou dépasser 52,01% pour faire aussi bien ou mieux que son score de 2022 lors du second tour.

20:58 - Un RN gagnant à Courçon il y a une semaine Le résultat obtenu par la formation politique de Jordan Bardella ce soir sera l'observation majeure pour ces élections législatives 2024 à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. La progression du RN se montre déjà forte à Courçon entre le score de la formation d'extrême droite en 2022 (24,28%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (39,66%), de l'ordre de 15 points. Mais celle-ci devrait être plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections en nombre de députés offrant au RN un résultat ouvrant la voie à près de 250 sièges dans l'ensemble du pays, bien plus que les 89 de l'époque. Suffisamment pour envisager une implantation solide du parti dans la localité, et ce quoi qu'il se passe ce dimanche 7 juillet.

20:29 - À Courçon, les résultats des dernières législatives aussi justes aujourd'hui ? Le résultat obtenu par le Rassemblement national sera ainsi scruté à la loupe au niveau local pour le second tour de cette élection. Après avoir échoué en 2022 dans la ville, le Rassemblement national a cette fois une possibilité de gagner ce scrutin localement. Le Rassemblement national avait en revanche été battu au premier tour des législatives il y a deux ans à Courçon, comptant 24,28%des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 27,49% des voix. Courçon choisira d'ailleurs Nordine Raymond au second tour, finalement en tête localement avec 52,01%, devant l'adversaire Ensemble ! (Majorité présidentielle) à 47,99%.

20:05 - Le RN en tête des législatives à Courçon Grâce à 39,66% des votes, Karen Bertholom (Rassemblement National) a pris la tête à Courçon, dimanche 30 juin au soir du 1er tour des élections législatives. Benoît Biteau (Nouveau Front populaire) et Anne-Laure Babault (Ensemble !) suivaient grâce à, dans l'ordre, 25,14% et 21,45% des électeurs dans la ville. C'est aussi Karen Bertholom qui terminait en tête sur l'ensemble des votants de la 2ème circonscription de la Charente-Maritime, avec cette fois 34,41%, devant Benoît Biteau avec 26,94% et Anne-Laure Babault avec 25,33%.

19:21 - Abstention : quelle différence avec les élections européennes à Courçon ? L'observation des derniers rendez-vous électoraux est l'occasion de comprendre le vote des électeurs de cette commune. À Courçon, le taux de participation lors du 1er round des élections législatives 2024 a été de 69,88%, plus important que celui des dernières élections européennes. Pendant le dernier scrutin européen, le taux de participation s'était en effet hissé à 52,1% des inscrits sur les listes électorales de Courçon (17), contre un taux de participation de 58,64% pour le scrutin européen de 2019. En proportion, à l'échelle de l'Hexagone, la participation aux élections européennes 2024 s'élevait à 51% lors de l'unique tour du scrutin, soit 1 point de plus qu'en 2019.

18:35 - À Courçon, le score de la participation lors du second tour des législatives sera un élément essentiel L'une des clés de ces élections législatives est incontestablement l'abstention. Le pourcentage de participation à Courçon s'élevait à 69,88% pour le premier tour des législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 47,41% au premier tour et 46,55% au second tour. Peut-on pronostiquer la participation d'aujourd'hui à Courçon ? En avril 2022, au second tour de la dernière présidentielle, 76,16% des personnes aptes à voter dans la localité avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 79,72% au premier tour, soit 1 014 personnes. La perte de pouvoir d'achat serait notamment susceptible de pousser les habitants de Courçon à ne pas rester chez eux.

17:29 - Les enjeux locaux de Courçon : tour d'horizon démographique Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la deuxième étape des élections législatives à Courçon comme dans toute la France. Avec ses 1 980 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. La pluralité socio-économique s'observe dans ses 132 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 125 foyers fiscaux. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (73,46%) souligne le poids des questions de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 23,19% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 42,83% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 139,67 €, accable une ville qui vise un avenir prospère. À Courçon, les intérêts locaux rejoignent ceux de l'Hexagone.