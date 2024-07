Résultat des législatives 2024 à Saint-Laurent-de-la-Prée (17450) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - La gauche a-t-elle ses chances aussi à Saint-Laurent-de-la-Prée pour ces législatives ? Alors que le Nouveau Front populaire semble avoir pris la place de la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon et ses alliés en 2022 (plus de 25,6% pour la Nupes au niveau de l'Hexagone en 2022 et plus de 28% pour le NFP dimanche dernier), reste désormais à savoir si cette première étape va donner lieu à des victoires ce dimanche, pour le second tour des législatives. A l'issue du premier tour des législatives, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 25,62% des votes à Saint-Laurent-de-la-Prée. Un chiffre en baisse en comparaison des 27,73% de la Nupes au premier tour en 2022. Rendez-vous dans quelques minutes pour savoir si la gauche a atteint son résultat de 2022 lors du second tour, soit 44,38% à l'époque.

20:58 - Le Rassemblement national en embuscade à Saint-Laurent-de-la-Prée pour les législatives La part des électeurs de la formation de Jordan Bardella ce soir sera un enjeu pour cette élection du Parlement à l'échelle locale, comme au niveau national. Le parti frontiste est même crédité d'environ 250 sièges dans l'Hexagone, soit 150 de plus environ qu'il y a deux ans. De quoi prédire une nouvelle progression à Saint-Laurent-de-la-Prée ce dimanche 7 juillet ? La projection est simpliste, mais cela reste cohérent au regard de la progression du mouvement sur place. Rien qu'entre les législatives de 2022 et de 2024, le RN a en effet déjà gagné 10 points dans la commune.

20:29 - Le résultat de la majorité synonyme de sauvetage ce soir Le résultat du second tour des élections législatives à l'échelle locale sera ainsi observé selon le prisme de la dynamique RN, comme partout ailleurs. A l'inverse de l'élection de 2022, le Rassemblement national a cette fois l'espoir de conquérir la ville, mais aussi et surtout la circonscription. Le RN se prenait les pieds dans le tapis en revanche à Saint-Laurent-de-la-Prée à l'époque, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 24,23% au premier tour, contre 28,56% pour Anne-Laure Babault (Ensemble !). Bis repetita au second tour, les bureaux de vote voyant également le binôme Ensemble ! Finir gagnant, avec 55,62%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 44,38%.

20:05 - Karen Bertholom (Rassemblement National) déjà devant avec 34,89% à Saint-Laurent-de-la-Prée aux législatives Dimanche 30 juin 2024, les habitants de Saint-Laurent-de-la-Prée ont placé en tête Karen Bertholom (Rassemblement National), qu'ils ont gratifié de 34,89% des bulletins de vote. Benoît Biteau (Nouveau Front populaire) et Anne-Laure Babault (Ensemble !) suivaient avec respectivement 25,62% et 24,53% des électeurs à l'échelle de la ville. C'est aussi Karen Bertholom qui arrivait en pôle position dans la circonscription complète, avec cette fois 34,41%, devant Benoît Biteau avec 26,94% et Anne-Laure Babault avec 25,33%.

19:21 - Résultats à Saint-Laurent-de-la-Prée : quelles conclusions tirer de la participation ? Dans l'attente des résultats définitifs, que nous disent les chiffres de la participation de cette localité lors des précédentes consultations démocratiques ? Les chiffres montrent une participation de 74,93% lors du 1er tour des élections législatives 2024 à Saint-Laurent-de-la-Prée, supérieure à celle des dernières européennes. Il y a quelques semaines, durant le précédent scrutin européen, parmi les 1 870 inscrits sur les listes électorales à Saint-Laurent-de-la-Prée, 58,34% avaient effectivement participé à l'élection, à comparer avec une participation de 52,79% pour les européennes de 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée il y a quatre semaines. Elle s'élevait à 19,8% à midi et 45,3% à 17 h, un peu mieux qu'en 2019.

18:35 - La participation sera-t-elle en berne à Saint-Laurent-de-la-Prée lors du deuxième tour des législatives ? Ce dimanche, lors des élections législatives à Saint-Laurent-de-la-Prée, qu'en est-il de la participation ? Le pourcentage de participation lors du premier tour des législatives 2024 à Saint-Laurent-de-la-Prée s'élevait à 74,93%. Au deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 76,62% au niveau de la commune, contre un taux de participation de 79,54% au premier tour, ce qui représentait 1 520 personnes. En proportion, le taux de participation aux législatives 2022 représentait 51,76% au premier tour et 50,74% au deuxième tour.

17:29 - Comprendre l'électorat de Saint-Laurent-de-la-Prée : un regard sur la démographie locale Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour la seconde manche des élections législatives à Saint-Laurent-de-la-Prée comme dans toute la France. Avec une population de 2 271 habitants répartis dans 1 201 logements, cette ville présente une densité de 75 hab par km². Ses 190 entreprises démontrent une activité entrepreneuriale favorable, alors que son tissu social comprend 715 familles, reflétant une communauté diversifiée. Dans la ville, 16,52% de la population est âgée de 0 à 14 ans, et 29,64% ont 60 ans et plus, ce qui pourrait avoir un effet sur les priorités des politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et les soins de santé. Les habitants, dont 32,06% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Malgré un pourcentage de chômeurs de 7,07%, la ville dévoile un salaire moyen mensuel net de 2281,5 €/mois, illustrant un certain niveau de prospérité. En conclusion, à Saint-Laurent-de-la-Prée, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Hexagone.