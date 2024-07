Résultat des législatives 2024 à Saint-Médard-d'Aunis (17220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

21:12 - 29,8% pour la coalition de gauche à Saint-Médard-d'Aunis Quelle part des électeurs français optera pour le Front populaire, soutenu par LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres forces des gauche, et donné comme plus proche du RN dans les intentions de vote juste avant ce second tour ? Les 28% des bulletins obtenus à l'échelle nationale sont un premier indicateur. Cette base est élevée : lors du premier tour des élections des députés la semaine dernière, à Saint-Médard-d'Aunis, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 29,8% des votes dans la commune. Une performance à compléter néanmoins avec les 30,09% de la Nupes au premier tour en 2022 ou les 31% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Reste désormais à savoir si la gauche dépassera ou non son score de 2022 lors du second tour, soit 52,59% à l'époque.

20:58 - Quels résultats pour le RN lors des législatives à Saint-Médard-d'Aunis ? L'écart entre les résultats du Rassemblement national aura été bien plus fort en France entre les deux dernières législatives qu'entre les deux dernières européennes. La progression du RN semble déjà puissante à Saint-Médard-d'Aunis entre le score du parti d'extrême droite en 2022 (19,16%) et celui qu'il a obtenu le 30 juin dernier au premier tour (29,98%), de l'ordre de 10 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore au second tour de ces législatives 2024, les projections offrant au RN une progression de 130 à 160 sièges comparé aux législatives 2022 (89 sièges). De quoi annoncer un ancrage solide du parti dans la localité, quel que soit le résultat ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Nordine Raymond (Nupes) devant ses concurrents lors des législatives 2022 à Saint-Médard-d'Aunis Le résultat de la formation menée par Jordan Bardella ce dimanche sera ainsi l'observation majeure au niveau local pour le second tour de cette élection des députés. Et cette fois, contrairement à 2022, le Rassemblement national a des chances de s'imposer. Avec 19,16% à Saint-Médard-d'Aunis, le RN avait été en revanche devancé par les 30,09% du binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale au premier tour des élections législatives il y a deux ans. Au second tour encore, le premier rang local reviendra au ticket Nupes avec 52,59% contre 47,41% pour les perdants. Nordine Raymond remportait donc ce scrutin sur place.

20:05 - Des élections législatives positives pour le RN à ce stade Pour le premier round de l'élection législative dimanche 30 juin dernier, les citoyens de Saint-Médard-d'Aunis ont placé en tête Karen Bertholom (Rassemblement National), à qui ils ont accordé 29,98% des bulletins de vote. Benoît Biteau (Front populaire) et Anne-Laure Babault (Ensemble !) suivaient en ramassant 29,8% et 27,31% des électeurs. La première place était la même à l'échelle de la 2ème circonscription de la Charente-Maritime, Karen Bertholom accumulant cette fois 34,41%, devant Benoît Biteau avec 26,94% et Anne-Laure Babault avec 25,33%.

19:21 - Et que retenir du scrutin européen à Saint-Médard-d'Aunis au niveau de la participation ? L'étude des dernières consultations politiques permet de comprendre le vote des électeurs de cette commune. En comparaison des élections européennes de 2024, l'abstention au premier round des élections législatives 2024 à Saint-Médard-d'Aunis a diminué de 20 points, atteignant 29,3%. Pendant le scrutin européen de début juin, 49,73% des personnes en capacité de participer à une élection à Saint-Médard-d'Aunis avaient en effet boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 46,88% en 2019. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central il y a une semaine. Elle atteignait 25,9% à 12 heures et 59,4% à 17 heures pour le premier tour, mieux qu'en 2022.

18:35 - Quelles conséquences aura la participation sur les résultats des législatives 2024 à Saint-Médard-d'Aunis ? À Saint-Médard-d'Aunis, l'un des critères décisifs des législatives 2024 est incontestablement le niveau de participation. Dans la localité, dimanche, 29,3% des électeurs se sont abstenus au premier tour des élections législatives 2024. Il y a 2 ans, lors du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 17,51% au niveau de la localité, contre un taux d'abstention de 22,11% au second tour. Pour mémoire, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 52,66% au premier tour. Au second tour, 51,97% des votants ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention de ce jour à Saint-Médard-d'Aunis ? La nouvelle perception de la vie politique pourrait potentiellement renforcer l'engagement civique des électeurs de Saint-Médard-d'Aunis.

17:29 - Élections à Saint-Médard-d'Aunis : l'impact des caractéristiques démographiques La composition démographique et socio-économique de Saint-Médard-d'Aunis façonne les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur les résultats des législatives. Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 6,96% et une densité de population de 96 habitants/km², les questions liées au chômage et au logement sont des inquiétudes majeures. Un revenu moyen par foyer fiscal de 30 573 euros/an souligne l'importance des problématiques sur le niveau de vie dans les interrogations des 756 votants. Le nombre d'allocataires de la CAF (15,88%) révèle la nécessité d'un soutien familial, et le taux de salariés en CDD (7,62%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les chiffres sur l'instruction à Saint-Médard-d'Aunis mettent en relief une diversité de qualifications, avec 24,09% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives et l'accès à la formation professionnelle.