Résultat de la législative à la Jarrie : en direct

12/06/22 11:10

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de la Jarrie sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 11:09 - A quelle heure ferment les bureaux de vote à la Jarrie ? C'est donc parti pour ces législatives ! À la Jarrie, il reste encore plusieurs heures pour faire son choix parmi les 11 candidats qui se présentent pour devenir député (soit à peu près autant que dans le reste du pays en moyenne). Les 2826 inscrits de la Jarrie ont jusqu'à 18 heures pour voter. Il leur suffit de se rendre dans l'un des 3 bureaux de vote de la ville pour glisser leur bulletin dans l'urne.

Les élections législatives 2022 auront lieu à la Jarrie comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 2ème circonscription de la Charente-Maritime

Tête de liste Liste David Labiche Les Républicains Evelyne Serrurier Ecologistes Thierry Auger Divers extrême gauche Claude Iseli Droite souverainiste Marie Fornili Divers gauche Adrien Larcher Ecologistes Corinne Giraud Reconquête ! Richard Guerit Rassemblement National Nordine Raymond Nouvelle union populaire écologique et sociale Frédéric Castello Divers extrême gauche Anne-Laure Babault Ensemble ! (Majorité présidentielle)

Législatives 2022 à la Jarrie : les enjeux

Les 12 et 19 juin 2022, les citoyens habitant à la Jarrie (17220) seront invités à participer aux élections législatives comme l'ensemble des Français. Quel prétendant soutiendront-ils ? Durant la présidentielle de 2022, c'est Emmanuel Macron qui avait obtenu 31% des voix au premier tour à la Jarrie, devant Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. L'ancien ministre à l'Enseignement professionnel du gouvernement Jospin et la fille de Jean-Marie Le Pen avaient obtenu 22% et 20% des voix. Au deuxième tour comme au premier, Emmanuel Macron était ressorti en tête du résultat de la présidentielle de la Jarrie gratifié de 61% des voix, abandonnant par conséquent à Marine Le Pen 39% des suffrages. Les citoyens de cette ville feront-ils de nouveau confiance à Emmanuel Macron et à LREM aux législatives comme au premier tour de la présidentielle ?