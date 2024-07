Résultat des législatives 2024 à la Jarne (17220) – 2e tour [PUBLIE]

En direct

23:00 - Sur quel candidat vont converger les électeurs de la gauche à la Jarne ? Quelle part des Français votera pour le Front populaire, alliant les insoumis, socialistes, écologistes, communistes et autres, et annoncé de plus en plus plus proche du Rassemblement national dans les derniers sondages lors du second tour de ces élections législatives ? Les 28% des bulletins affichés au niveau national sont encourageants. A l'issue du premier tour des législatives la semaine dernière, à la Jarne, le binôme Front populaire a pour sa part cumulé 27,45% des votes dans la localité. Une hausse en comparaison des 25,53% de la Nupes au premier tour en 2022.

20:58 - Le Rassemblement national en chiffres à la Jarne aux législatives 2022 Au niveau local comme dans le reste du pays, le résultat du Rassemblement national lors de ces législatives 2024 sera très analysé. Si on extrapole la progression du Rassemblement national lors des dernières législatives à l'échelle nationale, soit environ quinze points de plus pour les candidats du parti en 2024 qu'en 2022, le terrain gagné semble déjà grand. La part d'électeurs conquis par les lepénistes à la Jarne s'élève par ailleurs à 12 points en 2 ans. Suffisamment pour acter une implantation durable du parti dans la zone, et ce quoi qu'il arrive ce dimanche 7 juillet.

20:29 - Un second tour favorable pour le parti présidentiel la dernière fois Se retourner sur l'entre-deux tours de 2022 semble aussi logique au moment du rendez-vous crucial de ce second tour. Au moment de donner ou non des députés à la France il y a deux ans, Anne-Laure Babault l'emportait également au premier tour dans la ville de la Jarne, cumulant 33,69% des voix sur place. Le scénario se répétera au second tour, les bureaux de vote laissant encore le binôme Ensemble ! - Majorité présidentielle l'emporter, avec 54,26%, devant son adversaire Nouvelle union populaire écologique et sociale à 45,74%.

20:05 - Quel avait été le résultat du scrutin il y a une semaine à la Jarne ? Grâce à 31,06% des suffrages, Anne-Laure Babault (Majorité présidentielle) a pris la pôle position à la Jarne, dimanche 30 juin dernier au soir du 1er tour de la législative. En 2e place, Karen Bertholom (Rassemblement National) recevait 29,63%. A la troisième position, Benoît Biteau (Nouveau Front populaire) ramassait 27,45% des votants. La circonscription n'a en revanche pas tout à fait voté comme la ville, puisque c'est Karen Bertholom qui s'y taillait la part du lion, avec 34,41% devant Benoît Biteau avec 26,94% et Anne-Laure Babault avec 25,33%.

19:21 - Participation aux scrutins électoraux à la Jarne : quelle évolution ? Pour cerner un peu mieux le vote des électeurs de cette commune, il faut également observer les résultats des élections passées. Les données montrent un taux d'abstention de 25,93% au premier round des élections législatives 2024 à la Jarne, inférieur de 17 points à celui des dernières européennes. Lors du précédent scrutin européen, 42,4% des personnes en capacité de participer à une élection à la Jarne avaient en effet boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 42,67% lors du scrutin européen de 2019. En proportion, au niveau du pays, le pourcentage d'abstention aux européennes 2024 représentait 48,51% lors de l'unique tour du scrutin, c’était mieux qu’en 2019.

18:35 - La participation va-t-elle descendre à l'occasion du second tour des législatives à la Jarne ? L'un des critères principaux de ce scrutin législatif 2024 est incontestablement le taux d'abstention. Dans la ville, 74,07% des électeurs ont participé au premier tour des élections législatives 2024. Pour rappel, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 atteignait 53,77% au premier tour. Au deuxième tour, 54,32% des électeurs se sont déplacés. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 974 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 82,22% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 79,94% au second tour, soit 1 578 personnes.

17:29 - Élections à la Jarne : l'impact des caractéristiques démographiques Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers La Jarne, les citoyens se rassemblent pour choisir leur représentant à l'Assemblée. Avec ses 2 591 habitants, cette ville peut compter sur une certaine vigueur démographique. Avec 207 entreprises, La Jarne offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de ménages possédant au moins une voiture (87,69%) montre l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, comprenant une proportion de 37,78% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 38,46% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 255,15 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À la Jarne, les enjeux locaux se mêlent aux défis français.