20:00 - Quel candidat vont retenir les électeurs de gauche à la Longueville ?

Dans les 2 bureaux de vote de la Longueville, les voix accordées à Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront peut être déterminantes ce dimanche pour les législatives 2022. Le député de Marseille avait obtenu 13,74% des suffrages le 10 avril dernier. N'oublions pas non plus les votes en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 2,85% et 0,69% au premier tour de la présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés part donc avec un potentiel de voix de 17,28% à la Longueville pour ce premier tour des élections législatives.