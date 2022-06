19:43 - Quel résultat à Marpent pour le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon ?

Dans les 2 bureaux de vote de Marpent, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon lors de la toute récente élection présidentielle seront peut être cruciales ce dimanche pour les législatives. Le député de Marseille avait cumulé 17,23% des suffrages le dimanche 10 avril. Et c'est encore sans compter les votes d'Europe Ecologie et du Parti socialiste. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 1,25% et 1,61% au premier tour de la présidentielle. Soit un total probable de 20,09% pour la "Nouvelle union populaire écologique et sociale".