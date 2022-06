Résultat de la législative à Maubeuge : en direct

12/06/22 17:07

Les résultats du 1er tour des élections législatives 2022 de Maubeuge sont dévoilés. Découvrez qui de LREM, du RN ou de la NUPES arrive en tête de l'élection dans votre commune. En direct 17:06 - À Maubeuge, des sondages tout aussi pertinents qu'en France ? Les tendances nationales des dernières heures auront probablement un écho à Maubeuge ce dimanche. Mais il faudra bien entendu tenir compte des spécificités locales. L'alliance LREM-Ensemble est tombée très près de la coalition LFI-PS-EELV dans les intentions de vote vendredi soir. Le Rassemblement national, pour sa part, s'est rapproché des 20%. Or à Maubeuge, Jean-Luc Mélenchon finissait en première position de la dernière présidentielle avec 34,77% des voix au premier round, devant Marine Le Pen à 31,26%. Arrivaient ensuite, avec 18,54%, Emmanuel Macron et enfin, à 5,16%, Éric Zemmour. Dans l'ensemble du pays, c'est un score de 27,85% des voix qui avait propulsé Macron en tête, devant la candidate du FN à 23,15% cette fois et Jean-Luc Mélenchon à 21,95%. 14:30 - Quelles conséquences aura l'abstention sur les résultats des élections législatives 2022 à Maubeuge ? Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Maubeuge, qu'en sera-t-il de l'abstention ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril. Elle représentait 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a 2 mois, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 39,77% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. Le taux d'abstention était de 37,05% au premier tour. La situation géopolitique actuelle et ses répercussions en matière économique et énergétique pourraient entre autres détourner l'attention des électeurs de Maubeuge de leur devoir civique. 11:30 - Un record d'abstention peut-il influencer les résultats des législatives 2022 à Maubeuge ? Comment votent habituellement les citoyens de cette commune ? Lors des précédentes législatives, parmi les 18 939 personnes en âge de voter à Maubeuge, 36,41% avaient pris part au scrutin au premier tour, à comparer avec une participation de 34,56% au deuxième round. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 12 juin ? Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée au premier tour des législatives de 2017. Elle se chiffrait à 17,75% le midi et seulement 40,75% à 17 h. 09:30 - On peut voter jusqu'à 18 heures à Maubeuge pour ces législatives Les clés de ces législatives 2022 à Maubeuge sont simples : la ville n'est couverte que par une seule circonscription où sont en lice 9 candidats. Un chiffre comparable à celui du reste du pays. Autre point essentiel: les votants ont jusqu'à 18 heures en fin de journée pour se rendre aux urnes. L'horaire de fermeture des bureaux de vote n'a en effet pas été décalé dans la commune, comme cela se fait ailleurs pour améliorer la part d'inscrits mobilisés.

Résultat des élections législatives 2022 à Maubeuge

Les élections législatives 2022 auront lieu à Maubeuge comme dans toute la France ce dimanche 12 juin. Retrouvez gratuitement sur cette page le résultat officiel des législatives dès leur publication par le ministère de l'Intérieur à partir de 20 heures.

Candidats dans la 3ème circonscription du Nord

Tête de liste Liste Sophie Villette Nouvelle union populaire écologique et sociale Marc Dehondt Ecologistes Benjamin Saint-Huile Divers gauche Jessica Wattiez Reconquête ! Marie-Claude Rondeaux Divers extrême gauche Nicolas Leblanc Les Républicains Christophe Di Pompeo Ensemble ! (Majorité présidentielle) Sandra Delannoy Rassemblement National Irène Safai Droite souverainiste

Législatives 2022 à Maubeuge : les enjeux

Le 10 avril dernier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui avait récolté 35% des voix au premier tour à Maubeuge. L'ex-parlementaire européen avait devancé Marine Le Pen et Emmanuel Macron, qui avaient respectivement obtenu 31% et 19% des suffrages. Après l'élimination de Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen était, en fin de compte, ressortie en tête du second tour en réunissant 51% des voix. Emmanuel Macron avait rassemblé 49% des votes. La gauche rassemblée obtiendra-t-elle la majorité des voix des électeurs de cette ville à l'image du premier tour de la présidentielle ? Quelle sera l'issue des législatives à Maubeuge (59) ? Elles auront lieu les 12 et 19 juin prochains.