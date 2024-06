Résultat des législatives à Recquignies : l'élection 2024 en direct

12:07 - Participation à Recquignies : quelles perspectives pour les législatives ?

Ce 30 juin 2024, lors du premier tour des législatives à Recquignies, qu'en sera-t-il de la participation ? Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 atteignait 33,45% au premier tour et seulement 34,57% au deuxième tour. Pour comparer, au niveau national, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 47,51% au premier tour et seulement 46,23% au deuxième tour. En avril 2022, au premier tour de la dernière présidentielle, le taux de participation avait représenté 62,97% des inscrits sur les listes électorales de la localité. La participation était de 63,51% au second tour, soit 1 093 personnes.