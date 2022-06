Résultat des législatives à Recquignies - Election 2022 (59245) [PUBLIE]

12/06/22 23:07

Le ministère de l'Intérieur a officiellement publié le résultat de la législative 2022 à Recquignies. C'est la candidature Rassemblement National qui a récolté le plus de voix auprès des 1719 habitants de Recquignies de la 3ème circonscription du Nord. Sandra Delannoy a obtenu 39% des voix au sein de la commune. En deuxième place, Benjamin Saint-Huile (Divers gauche) reçoit 21% des voix. Enfin, Sophie Villette (Nouvelle union populaire écologique et sociale) décroche 15% des suffrages. Ce résultat ne concerne à l'heure actuelle que le vote de Recquignies. Les citoyens de 80 communes voisines pourraient encore faire basculer le résultat de la législative dans cette circonscription électorale. Le niveau de l'abstention atteint 67% des citoyens figurant dans les registres électoraux au sein de la commune au niveau de la 3ème circonscription du Nord.

Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le pourcentage de participation qui est souvent trop bas lors de ce type d'élection. Les chiffres du pays en 2017 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier round et 57,36% au deuxième tour. Comment votent d'ordinaire les habitants de cette commune ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des législatives, 1 707 électeurs de Recquignies avaient pris part au vote au premier tour (soit 34,04%), contre une participation de 30,87% pour le second round.

La majorité a vu son score reculer à un cheveu de la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés dans les sondages vendredi soir (28% contre 27% dans le sondage Elabe). Le Rassemblement national, lui, est venu coller les 20%. Ces mouvements des dernières semaines auront sans doute un écho à Recquignies. Mais il convient tout de même de tenir compte des habitudes locales. Or à l'issue du dernier scrutin présidentiel, à Recquignies, Marine Le Pen obtenait la meilleure place avec 48,03% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 17,29%. Suivaient Emmanuel Macron, troisième avec 14,94% et Éric Zemmour à 7,05%.

Une des questions cruciales de ces législatives, en France comme à Recquignies, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait obtenu 17,29% des suffrages il y a deux mois dans la ville. Et c'est sans compter les suffrages de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient échoué à respectivement 0,85% et 0,66% au premier tour de l'élection présidentielle. La coalition LFI-PS-EELV part donc avec un potentiel théorique de 18,8% à Recquignies pour ce premier tour des législatives.

Au moment de l'élection présidentielle d'avril dernier, Marine Le Pen avait obtenu 48,03% des suffrages au premier tour à Recquignies, devant Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron. L'ancien président du "Parti de gauche" et le fondateur du parti La République En Marche avaient obtenu 17,29% et 14,94% des voix. Le choix des citoyens de Recquignies était resté identique au second tour au profit de Marine Le Pen (74,51% des suffrages). Emmanuel Macron avait obtenu 25,49% des voix. Le RN peut espérer à nouveau un bon score dans cette commune où Marine Le Pen est arrivée en première place du premier tour en avril dernier. Quel postulant à l'Assemblée nationale les 2 432 habitants de Recquignies classeront-ils en première position des résultats des législatives à l'occasion du premier tour de l'élection le 12 juin 2022 ?