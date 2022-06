Résultat de la législative à Rochefort : en direct

17:07 - À Rochefort, des sondages tout aussi révélateurs qu'en France ?

Lors du premier tour de la dernière élection à la présidence de la République, à Rochefort, Emmanuel Macron remportait la première position avec 27,03% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 23,32%. Arrivaient ensuite Marine Le Pen à 22,43% et Yannick Jadot à 6,18%. Les dynamiques nationales des dernières semaines viendront probablement bouleverser ce décor et donc le résultat des législatives dans la commune au 1er tour. Or la majorité et la Nupes ont vu leur écart se réduire dans les intentions de vote jusqu'à arriver à 1 petit point avant la trêve (27% contre 28% selon le dernier Ipsos pour France TV et Radio France), avec un Rassemblement national en embuscade, à près de 20%.