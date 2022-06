Résultat de la législative à Rousies : en direct

En direct

19:24 - Quel résultat à Rousies pour la coalition emmenée par Jean-Luc Mélenchon avec ses alliés ? Les habitants de Rousies avaient offert 15,9% de leurs suffrages à Jean-Luc Mélenchon, pour le premier round de la dernière présidentielle. On peut encore y ajouter les scores de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui avaient glanné respectivement 2,56% et 1,04% au 1er tour de l'élection présidentielle. La "Nouvelle union populaire écologique et sociale" part donc avec un potentiel théorique de 19,5% à Rousies pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages révélateurs des législatives 2022 à Rousies ? Le président avait obtenu 20,65% des voix à Rousies, à la dernière élection contre 27,85% en France. Marine Le Pen enregistrait 39,91% des suffrages contre 23,15% à l'échelle nationale. Le leader de la France insoumise avait terminé à 15,9% (contre 22%). Les indicateurs nationaux des ultimes semaines infléchiront sans doute cette donne à Rousies au 1er tour. Et pour rappel, la coalition de gauche incarnée par Jean-Luc Mélenchon est remontée tout près de l'alliance LREM-Ensemble dans les intentions de vote avant la fin de campagne (27% contre 28% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria). Dans le même temps, le RN est passé au-dessus des 19%.

14:30 - La participation reste la grande inconnue de ces législatives à Rousies À Rousies, le taux d'abstention sera à n'en pas douter l'un des critères décisifs de ces élections législatives 2022. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril dernier. Elle atteignait 25,48% à midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. Il y a 2 mois, au second tour de la dernière élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 23,13% au niveau de la ville, à comparer avec un taux d'abstention de 23,16% au premier tour. La guerre en Ukraine et son impact sur l'économie mondiale seraient capables d'impacter la participation à Rousies.

11:30 - Une baisse de la participation peut-elle influencer les résultats des législatives à Rousies ? Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'observer les résultats des précédents scrutins. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, 46,24% des personnes aptes à participer à une élection à Rousies s'étaient rendues dans l'isoloir au premier tour. Le taux de participation était de 42,51% pour le second round. Le premier tour d'élection de ce 12 juin pourra-t-il établir le record d'abstention des législatives de 2017 ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le pourcentage de participation aux élections législatives s'élevait à 48,70% au premier round et seulement 42,64% au second tour.