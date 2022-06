Résultat de la législative à Saint-Laurent-de-la-Prée : 2e tour en direct

En direct

18:10 - La 2e marche à Saint-Laurent-de-la-Prée pour la coalition de Jean-Luc Mélenchon Avec un score dépassant les 25% des voix au 1er tour à Saint-Laurent-de-la-Prée, le bloc LFI-PS-EELV de Jean-Luc Mélenchon avait marqué des points avant cette 2e étape des législatives 2022. Son candidat a donc un poids ce dimanche. Mais ce score est néanmoins à évaluer au regard des votes de LFI, d'EELV, du PC et du PS lors de la présidentielle. Sur ce territoire, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel étaient tombés à respectivement 17,69%, 5,58%, 1,82% et 1,82% il y a deux mois. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés partait donc avec un potentiel théorique de 26,91% à Saint-Laurent-de-la-Prée pour ce premier tour des élections législatives.

15:30 - La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) plébiscitée à Saint-Laurent-de-la-Prée A en croire un sondage Ifop-Fiducial pour LCI publié le mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron devrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue des élections législatives. La coalition Nupes menée par Jean-Luc Mélenchon pourrait remporter entre 180 et 210 sièges. Les sondages à l'échelle nationale ont souvent tendance à cacher des réalités compliquées dans les territoires, comme par exemple à Saint-Laurent-de-la-Prée. La candidature Ensemble ! (Majorité présidentielle) a collecté 28,56% des suffrages dimanche 12 juin 2022 au soir du premier tour des législatives. Elle a devancé les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale et Rassemblement National qui captent respectivement 27,73% et 24,23% des voix.

13:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation sont attendus à Saint-Laurent-de-la-Prée Plus de la moitié des votants n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle au deuxième tour cette année ? Les chiffres de la France en 2017 étaient les suivants : l'abstention aux législatives atteignait 57,36% au deuxième tour et 44,6% au second tour du scrutin de 2012. Afin de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune, il faut analyser les résultats des élections précédentes. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, 1726 électeurs de Saint-Laurent-de-la-Prée avaient pris part au vote au premier tour (soit 53,82%), à comparer avec un taux de participation de 47,68% au deuxième round.