Résultat de la législative à Sin-le-Noble : en direct

En direct

18:50 - Que peut espérer la coalition de LFI avec ses alliés pour ces législatives à Sin-le-Noble ? Dans les 12 bureaux de vote de Sin-le-Noble, les voix qui s'étaient portées sur Jean-Luc Mélenchon en avril pour la présidentielle seront peut être décisives ce dimanche pour les élections législatives. Le candidat LFI avait enregistré 24,93% des suffrages en avril dernier dans la localité. Les reports des suffrages d'Europe Ecologie et du Parti socialiste sont aussi à considérer ce soir sur ce territoire. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient obtenu respectivement 2,12% et 0,85% au 1er tour de l'élection présidentielle. La coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés peut donc espérer glaner 27,9% à Sin-le-Noble pour ce premier tour.

16:30 - Les études sondagières, un indicateur pour le résultat des législatives 2022 à Sin-le-Noble ? Les tendances nationales des dernières semaines se répercuteront probablement à Sin-le-Noble ce dimanche. Mais on ne pourra faire abstraction des habitudes locales. Les deux forces principales de l'élection ont vu leur écart se réduire dans les sondages jusqu'à descendre à un minuscule point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% dans le sondage Ipsos-Sopra-Steria publié dans la semaine), avec un Rassemblement national en embuscade, proche des 20%. Or le président-candidat avait obtenu 18,9% des voix à Sin-le-Noble, lors de la dernière élection présidentielle contre un peu moins de 28% en France. La candidate du FN avait enregistré 37,84% des votes contre un peu plus de 23% à l'échelle du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 24,93% (contre à un peu moins de 22%).

14:30 - Selon les chiffres de la présidentielle, quelle sera la participation aux législatives à Sin-le-Noble ? L'une des grandes inconnues du scrutin législatif 2022 sera à n'en pas douter la participation à Sin-le-Noble. Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà analysée il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 h et seulement 65% à 17 heures pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 10 745 personnes en âge de voter au sein de l'agglomération, 66,94% étaient allées voter. La participation était de 67,5% au premier tour, c'est-à-dire 7 253 personnes. Les jeunes générations affichent la plupart du temps une désaffection pour les élections nationales, la tendance peut-elle évoluer pour des législatives ?

11:30 - Quels étaient les chiffres de la participation à Sin-le-Noble en 2017 ? L'analyse des résultats des dernières élections permet de se faire une idée du vote des citoyens de cette agglomération. Il y a cinq ans, au moment des législatives, le pourcentage d'abstention avait représenté 64,24% au premier tour des votants de Sin-le-Noble. Le taux d'abstention était de 61,12% pour le deuxième tour. Plus d'un Français sur deux n'a pas voté pour les législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2022 ? Les chiffres de l'Hexagone en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour.