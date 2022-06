Résultat de la législative à Solre-le-Château : 2e tour en direct

La coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon avait cumulé 11,99% des suffrages au 1er tour de la législative dimanche dernier dans l'unique bureau de vote de Solre-le-Château. Ce score est cependant à analyser au regard des suffrages de la France insoumise, d'Europe Ecologie, du Parti socialiste et du Parti communiste lors de l'élection présidentielle. Or à Solre-le-Château, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot, Anne Hidalgo et Fabien Roussel s'étaient trouvés à respectivement 15,82%, 1,62%, 1,39% et 2,54% en avril. Ce sont donc 21,37% d'électeurs en réalité que pouvait viser la coalition emmenée par les Insoumis avec leurs alliés pour ces législatives à Solre-le-Château.

15:30 - La candidature Rassemblement National en première place lors du premier tour

Pour le 1er tour, dimanche 12 juin 2022, les habitants de Solre-le-Château ont plébiscité la candidature Rassemblement National qu'ils ont gratifiée de 28,94% des votes. Elle a devancé les représentants Divers gauche et Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui reçoivent respectivement 22,43% et 17,29% des voix. D'après un sondage Ifop-Fiducial pour LCI diffusé ce mercredi 15 juin, le camp du président Emmanuel Macron pourrait obtenir entre 265 et 300 députés à l'issue du second tour des législatives. Le camp mené par la France Insoumise pourrait rafler entre 180 et 210 sièges. De leur côté, les Républicains maintiendraient entre 40 et 65 députés.