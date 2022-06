En direct

20:07 - Que vont décider les électeurs de gauche à Solre-le-Château ? Un des enjeux majeurs de ces élections législatives 2022, en France comme à Solre-le-Château, sera le résultat de la Nupes de Jean-Luc Mélenchon. Le candidat avait atteint 15,82% des suffrages le dimanche 10 avril dans la commune. Il ne faut pas oublier non plus les scores en faveur de Yannick Jadot et Anne Hidalgo qui se sont trouvés à respectivement 1,62% et 1,39% au premier tour de la présidentielle. Le bloc des Insoumis et de leurs alliés peut donc espérer glaner 18,83% à Solre-le-Château pour ce premier tour.

16:30 - Les sondages peuvent-ils avoir un sens pour les législatives 2022 à Solre-le-Château ? A l'issue du dernier vote, à Solre-le-Château, Marine Le Pen achevait la course en pôle position au 1er tour de l'élection avec 35,1% des voix, devant Emmanuel Macron à 28,98%, puis Jean-Luc Mélenchon avec 15,82% et Éric Zemmour, quatrième à 5,31%. Un verdict à jauger par rapport à ce qui a eu lieu au niveau national : un Emmanuel Macron en pôle position à près de 28% des voix, devant Marine Le Pen à un peu plus de 23% et Jean-Luc Mélenchon à près de 22%. Les tendances nationales des ultimes semaines viendront probablement chambouler la donne lors des législatives dans la commune dimanche. Or la Nupes a tutoyé l'alliance LREM-Ensemble dans les sondages avant la fin de campagne. Dans cette séquence, le RN est passé au-dessus des 19%.

14:30 - Que retenir de la participation lors de la présidentielle à Solre-le-Château ? Le taux d'abstention constituera un critère clé des élections législatives 2022 à Solre-le-Château. Au niveau de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 31,07% dans la localité, contre une abstention de 30,84% au premier tour. La guerre entre l'Ukraine et la Russie et son impact sur les prix des matières premières seraient par exemple susceptibles d'éloigner les électeurs de Solre-le-Château des isoloirs.

11:30 - La participation sera-t-elle en berne à Solre-le-Château au premier tour des législatives ? Plus de la moitié des électeurs ne se sont pas déplacés pour les élections législatives de 2017. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2022 ? Pour rappel, à l'échelle nationale en 2017, l'abstention aux législatives représentait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, plus qu'en 2012. Comment votent le plus souvent les habitants de cette commune ? En 2017, lors des élections législatives, 42,67% des personnes aptes à voter à Solre-le-Château avaient pris part à l'élection au premier tour. La participation était de 39,75% au second tour.