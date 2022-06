Résultat de la législative à Soubise : en direct

12/06/22 11:19

Les inscrits sur les listes électorales de Soubise (Charente-Maritime) reprendront la direction des bureaux de vote en 2022 : ils seront appelés à participer aux élections législatives 2022 qui auront lieu les 12 et 19 juin 2022. Vers quelle candidature iront-ils ? Avec un premier tour en sa faveur en avril, le président nouvellement réélu pourra-t-il se fier à cette ville pour remporter une majorité des députés de l'hémicycle ? Pendant la présidentielle 2022, Emmanuel Macron avait récolté 28,3% des votes au premier tour à Soubise, devant Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. La finaliste malheureuse de la dernière présidentielle et l'ancien député européen avaient obtenu 27,1% et 18,3% des voix. Demeurés fidèles à leur choix du premier tour, les administrés de Soubise avaient confirmé Emmanuel Macron au second en lui confiant 55,2% des voix, laissant par conséquent 44,8% des votes à Marine Le Pen.