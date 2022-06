En direct

19:41 - Quel résultat à Trélon pour la coalition de gauche de Jean-Luc Mélenchon ? Jean-Luc Mélenchon avait obtenu 12,18% des votes au 1er tour de la dernière présidentielle à Trélon le dimanche 10 avril dernier. Les conversions des suffrages socialistes et écologistes sont aussi à regarder de près ce 12 juin dans la cité. Yannick Jadot et Anne Hidalgo étaient tombés à respectivement 0,99% et 1,73% au 1er tour de l'élection présidentielle. Ce qui, en cumul, délivre une réserve de voix de 2,72% à gauche de l'échiquier (score de Mélenchon exclu).

16:30 - Les sondages d'intentions de vote révélateurs des législatives 2022 à Trélon ? Les dynamiques nationales des dernières semaines se répéteront certainement à Trélon. Mais on ne pourra ignorer les habitudes locales. L'alliance LREM-Ensemble a vu son résultat chuter à un trait du bloc des Insoumis et de ses alliés de gauche dans les sondages avant la trêve (28% contre 27% dans les derniers sondages Ipsos-Sopra-Steria). Le Rassemblement national, lui, a courru après les 20%. Or le président-candidat avait obtenu 22,96% des voix à Trélon, pour la présidentielle en avril contre 27,85% dans toute la France. La candidate du FN grimpait à 47,65% des voix contre un peu plus de 23% dans l'ensemble du pays. Le leader de la France insoumise avait terminé à 12,18% (contre 21,95%).

14:30 - L'abstention demeure l'une des données les plus attendues de ces législatives à Trélon Ce dimanche 12 juin, lors du premier tour des législatives à Trélon, qu'en sera-t-il de la participation ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux mois. Elle se chiffrait à 25,48% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour. Il y a deux mois, au deuxième tour de l'élection présidentielle, sur les 1 857 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 69,05% étaient allés voter. Le taux de participation était de 66,51% au premier tour, c'est-à-dire 1 235 personnes. L'inflation serait en mesure de dépouiller les bureaux de vote de leurs citoyens à Trélon.

11:30 - A la proclamation des résultats des élections législatives 2022, quels seront les pourcentages de participation à Trélon ? Choisir son futur député n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des législatives ? Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux législatives s'élevait à 51,30% au premier tour et 57,36% au deuxième tour, déjà plus qu'en 2012. Au cours des dernières élections, les 2 864 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs habitudes de vote. Cinq années plus tôt, pendant les élections législatives, 65,48% des personnes aptes à voter à Trélon avaient déserté les urnes au premier tour. L'abstention était de 63,02% pour le round deux.