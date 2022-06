En direct

19:03 - Quel candidat vont plebisciter les supporters de gauche à Waziers ? Avec un score dépassant le quart des électeurs au 1er tour, Jean-Luc Mélenchon aurait pu être qualifié pour le 2eme round de la présidentielle il y a deux mois si l'élection s'était jouée à Waziers. Et c'est sans compter les votes d'EELV et du PS. Yannick Jadot et Anne Hidalgo avaient échoué à respectivement 1,17% et 0,51% au premier tour de la présidentielle. Autrement dit un potentiel de 36,62% pour la Nupes dans la commune.

16:30 - À Waziers, des sondages tout aussi justes qu'en France ? Les tendances nationales des dernières heures auront sans doute une résonnance sur les législatives à Waziers au 1er tour. Mais il convient tout de même de tenir compte des spécificités locales. La majorité incarnée par Ensemble et la coalition LFI-PS-EELV ont vu leur écart se réduire dans les mesures d'intentions de vote jusqu'à arriver à un petit point avant la trêve (28% pour la majorité contre 27% selon le dernier sondage), avec un Rassemblement national troisième, au-delà de 19%. Lors du dernier scrutin, à Waziers, Marine Le Pen avait fini la course en tête au premier tour de l'élection avec 36,27% des voix, devant Jean-Luc Mélenchon à 34,94%. Arrivaient ensuite Emmanuel Macron avec 13,21% et Fabien Roussel, quatrième à 6,09%.

14:30 - Autant que les résultats, les chiffres de la participation aux législatives sont attendus à Waziers À Waziers, le taux d'abstention sera indiscutablement l'un des critères principaux des législatives. L'inflation est de nature à priver les urnes de leurs électeurs à Waziers. En avril 2022, à l'occasion du second tour de la dernière présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 65,91% des inscrits sur les listes électorales de la commune, à comparer avec un taux de participation de 68,28% au premier tour, soit 3 386 personnes. Pour rappel, au niveau de l'Hexagone, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 73,69% au premier tour et seulement 71,99% au second tour, c’était moins qu’en 2017.

11:30 - À Waziers, les chiffres de l'abstention à l'occasion des élections législatives 2022 seront un élément important Le résultat des législatives 2022 est aussi espéré que le taux de participation qui est souvent trop bas durant de ce type d'élection. Les chiffres du pays en 2017 étaient les suivants : le taux d'abstention aux élections législatives atteignait 51,30% au premier tour et 57,36% au second tour, c’était plus qu’en 2012. Au fil des derniers scrutins, les 7 496 habitants de cette agglomération ont dévoilé leurs préférences de vote. Cinq ans plus tôt, durant les législatives, le taux d'abstention s'était hissé à 58,9% au premier tour dans la commune à Waziers. Le taux d'abstention était de 58,27% pour le dernier round.