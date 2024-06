Résultat des législatives à Rochefort : premiers chiffres de l'élection 2024

En direct

19:52 - Sur qui vont se transférer les supporters de la Nupes à Rochefort ? L'autre interrogation de ces législatives est celle du vote de gauche après la constitution du Nouveau Front populaire. Le total n'est pas négligeable : lors du premier tour des élections de l'Assemblée en 2022, à Rochefort, le binôme Nupes avait en effet enregistré 31,6% des votes dans la commune, un score supérieur à son résultat national. Un chiffre à comparer avec les 32% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle quelques semaines plus tôt, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien voteront pour le Front populaire, alliant LFI, le PS, EELV, le PCF et d'autres, et donné au coude-à-coude avec la majorité par les instituts de sondage lors de ces élections législatives ? La liste PS-Place publique menée par Raphaël Glucksmann a plus récemment obtenu 18,38% à Rochefort le 9 juin. Reste que dans la commune, il faudra aussi compter sur les 7,93% de la liste de Manon Aubry (La France insoumise), les 6,95% de Marie Toussaint (EELV) et les 2,6% de Léon Deffontaine (Parti communiste). En d'autres termes, une somme de 33% cette fois.

18:42 - Quel résultat pour le Rassemblement lors des législatives à Rochefort ? Difficile d'y voir clair dans tous ces chiffres. Mais des éléments se distinguent… La progression du RN est déjà forte à Rochefort entre le score de Jordan Bardella en 2019 (23,83%) et celui qu'il a obtenu le 9 juin dernier aux européennes (28,15%), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci s'annonce plus importante encore aux législatives 2024, les sondages offrant plutôt au RN une progression de 15 points comparé aux législatives 2022 dans l'ensemble du pays, très loin des 18,68% de l'époque. Le RN pourrait ainsi se trouver à 26% localement ce 30 juin, si la dynamique était la même qu'aux européennes, voire bien plus encore selon la dynamique sondagière.

15:31 - Rochefort dans la moyenne française concernant le RN début juin Une élection très récente a changé l'équilibre sorti des urnes en 2022. C'est en effet la liste Jordan Bardella qui a dominé les européennes il y a trois semaines à Rochefort, avec 28,15% des suffrages (2418 voix) devant la liste dirigée par Raphaël Glucksmann avec 18,38%, et Valérie Hayer avec 15,38%.

14:32 - Emmanuel Macron doublait Le Pen et Mélenchon à Rochefort au premier tour de l'élection présidentielle L'élection à la présidence de la République est sans doute la référence pour jauger une préférence politique locale. Avec 22,43%, c'est un trop faible résultat qu'avait obtenu Marine Le Pen à Rochefort au premier tour de l'élection présidentielle il y a deux ans. La cheffe de file du Rassemblement national était surclassée par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à 27,03% et 23,32% des suffrages. C'est finalement un certain Emmanuel Macron qui l'emportera avec 58,95% contre 41,05% pour Le Pen au deuxième tour sur place.

12:32 - Que peuvent enseigner les résultats des législatives 2022 pour Rochefort ? La part des électeurs du Rassemblement national sera la clé du scrutin pour ces élections localement, comme au niveau national. Le RN avait été battu au premier tour des législatives 2022 à Rochefort, comptant 18,32%des suffrages, alors que les candidats Nouvelle union populaire écologique et sociale obtiendront 31,60% des voix. Le parti sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.

11:02 - Analyse socio-économique de Rochefort : perspectives électorales Au cœur de la campagne électorale législative, Rochefort est perçue comme une ville dynamique et animée. Avec ses 23 092 habitants, cette ville cosmopolite représente la richesse culturelle de la France contemporaine. Ses 2 098 entreprises témoignent d'une activité entrepreneuriale prospère, alors que son tissu social se compose de 6 091 familles, reflétant une communauté riche en diversité. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (38,22%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Rochefort accueille une communauté diversifiée, avec ses 1 072 résidents étrangers, soit 4,58% de sa population, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2017,24 €/mois, la commune affiche un taux de chômage de 20,38%, révélant une situation économique en demi-teinte. Ainsi, Rochefort incarne les enjeux et les ambitions de la France contemporaine.

09:32 - Les premiers chiffres de la participation vont tomber à 12h, qu'en est-il à Rochefort ? À Rochefort, la participation constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin législatif. Pour rappel, dans l'agglomération, la participation aux élections législatives 2022 se chiffrait à 47,76% au premier tour. Au deuxième tour, 47,04% des citoyens ont exercé leur droit de vote. Quelle sera la participation à Rochefort cette année ? Lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 73,13% des inscrits sur les listes électorales de l'agglomération. La participation était de 70,48% au deuxième tour, c'est-à-dire 12 123 personnes. La volonté de changement des habitants pourrait pousser les citoyens de Rochefort à ne pas rester chez eux.